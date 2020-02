¡Nooo, Bad Bunny nooo!

Ya lo he escrito varias veces en esta humilde atalaya que tiene algo de cruz y del Pantera, que la mentira es sin lugar a dudas una de las bellas artes. Así que por lo tanto no debe estar en manos de aficionados ni de improvisados, sino de verdaderos profesionales que sean capaces de construir alrededor de la entera una compleja, estética y bien documentado andamiaje de certezas a medias para darle nivel de brillante verosimilitud. Es por eso que me parece una vergüenza y una afrenta a los dioses de la mentira y las fake news el dudoso, mediocre y horripitufante montaje que vimos en un avión de Aeromexico donde un sujeto bajó junto con su familia justo unos minutos antes del despegue, alegando que temía por la seguridad de su familia. O sea, algo que se veía tan genuino como el copete de Donald Trum y que tenía la estructura narrativa de Nosotros los guapos, de volada se veía que estaba más arreglada que las peleas de Kahwagi.

Y eso no está bien. No solo se ve del nabo por la puesta en escena digna de un photoshopazo del Tumbaburriux, sino que traiciona todos los cánones de la credibilidad. Digo, si lo que quieres hacer es manifestar tu rencor contra AMLO, como opositor estás obligado a conformar un espectáculo que parezca verdadero y no caer en la tentación de armar un show tan pobre que parece inspirado en un delirio de Markitititito Cortés y el Tomandante Borolas, cada uno soñando que era rey.

Digo, si de veras querían armar algo de nivel, ajeno a los pensamientos descolocados y faltos de ácido fólico de opositores como Ricardito Alemán o Martinillo Moreno o Lozano, tendrían que haber contratado al maese de maese en la materia: García Luna Productions, maestro en el arte del montaje, digno alumno del Ernesto Alonso de El Maleficio. Si hubieran contratado a su equipo que es muy profesional —don Genaro, como bien sabemos, está muy ocupado, habrían hecho un pinchi culebrón de miedo estilo Florence Cassez peor que J. Balvin y Bad Bunny en el Super Bowl (ese duelo entre JLo y Shakira parecía un duelo de lambada vs. perreo), donde por principio jamás se les hubiera ocurrido juntar en el mismo día a #LordMamon (cuando el ñor hacía el pancho en el avión hasta sus hijos le decían “Ya Wey” como en el meme), #LadyHijaDeGeneral (mitad #LadyDePolanco y mitad #Lady100pesos) y el aniversario de la ultraderechosa antipejistas #HijasDeLaMX.

Hay cosas que no deberían permitirse en un guion.

