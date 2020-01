No sólo no los quitarán, instalarán más bolardos y macetones en calles de Puebla

La instalación de más bolardos y macetones iniciará en el segundo semestre del año, así lo anunció la secretaria de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, Alejandra Rubio Acle, quien insistió que dicha estrategia tiene como objetivo incrementar la seguridad de los peatones, proyecto hecho con base en estudios, puntualizó.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, confirmó que los bolardos, las bancas y los macetones no serán retirados de la ciudad pese a que no han sido recibidos de manera positiva por todos los ciudadanos. Desde su óptica, está infraestructura pretende proteger a los más vulnerables.

En la conferencia estuvo acompañada de Claudia Orea, presidenta del Consejo de Movilidad Puebla, quien mencionó que todo lo instalado es parte de la zona 30 y el programa será evaluado a través de varias hipótesis que tienen.

“Se recupera este espacio no solamente para personas que pueden caminar rápido y ágil, hay personas vulnerables como niños, discapacitados y personas de la tercera edad. Es increíble como el estado de Puebla es de los estados que tienen más discapacitados pero no los vemos en las calles, y no los vemos porque no salen de sus casas, porque no hay infraestructura que los cobije y proteja”, dijo Claudia Orea.

Aprovechó para mencionar que este tipo de intervenciones también abonan a que más personas tengan la posibilidad de vivir, caminar, transitar la ciudad de una forma autónoma y no con la ayuda de un tercero. Ejemplificó que una persona con ceguera tarda aproximadamente 15 minutos en pasar una calle, y con estas intervenciones buscan que los discapacitados sean autónomos y que puedan vivir solos sin necesidad de otras personas. “Uno de los trabajos del Consejo es acompañar al Ayuntamiento para que estas intervenciones sean revisadas porque se hicieron con una hipótesis, que es que las personas crucen seguras, y tenemos que comprobarlas”, declaró.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol dePuebla

Regístrate al Whatsapp Noticias