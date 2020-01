No se percibe, pero seguridad mejoró en Puebla: asegura Barbosa

La seguridad tuvo una mejora en los últimos meses, pero la mala percepción que tiene la ciudadanía por hechos delictivos continúa al alza y esto tiene que ver con la falta de coordinación con el ayuntamiento, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Luego que se diera a conocer que Puebla se encuentra como la ciudad con la peor percepción de inseguridad en el país, el gobernador aseguró que sostendrá una reunión este fin de semana con la presienta municipal Claudia Rivera Vivanco, con el fin de establecer mecanismos de coordinación.

En entrevista, indicó que es necesario que estado y municipio tomen decisiones juntos, pues la seguridad es responsabilidad de los tres niveles de gobierno y debe haber condiciones para abatir a los grupos delincuenciales que operan en la capital.

“Si no es coordinación de lo municipal, lo estatal y lo federal no hay resultados, yo no soy de los que va a descargar los resultados a un orden de gobierno específico, tiene que ser coordinación. No hay hoy una coordinación eficaz, tenemos que construirla, Puebla sí tiene condiciones complicadas de injerencia de control de grupos delincuenciales”, dijo.

Miguel Barbosa dejó claro que no va a solicitar a la presidenta Claudia Rivera la remoción de su titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero hará las recomendaciones necesarias para mejorar la percepción de los capitalinos.