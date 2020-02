“No se metía con nadie”: En redes sociales lamentan muerte de valet parking

Cuatro veladoras en memoria de la víctima y las marcas sobre el suelo de los 12 indicios balísticos recolectados por las autoridades ministeriales, un día después de los hechos, pudieron observarse en el lugar donde Ricardo N fue asesinado por sujetos desconocidos cuando pretendía estacionar la camioneta de un cliente del club nocturno Candy´s, donde el varón trabajaba como valet parking.

Aunque autoridades ministeriales establecieron en este hecho un ataque directo o presunto ajuste de cuentas, amigos y conocidos de la víctima aseguraron que se trataba de un hombre tranquilo, sano, que gustaba del ejercicio y no se metía con nadie.

Era mi amigo y fue una persona sana, no se metía con nadie. Jamás voy a entender cómo alguien es capaz de terminar con la vida de una persona inocente que no le hace daño a nadie. Él, Ricardo se convirtió en algo más que un compañero, se hizo mi amigo y su pérdida me llena de frustración, tristeza y coraje. A días de mi próxima competencia, daré el 100 y más allá, por él, ya que siempre me motivaba y prometió estar presente ese día y de alguna forma sé que ahí estará. Esta va por él y en su memoria escribió una amiga de Ricardo, el cual incluso dejó a dos pequeños en la orfandad.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado continúa con diversas indagatorias para esclarecer este crimen.

Como en su momento se dio a conocer y de acuerdo con las investigaciones ministeriales, entre la medianoche del sábado y los primeros minutos del domingo, un cliente llegó al citado bar en una camioneta Ford Edge de color blanco modelo 2011 y placas del estado de Puebla.

En el sitio, el hombre bajó con su acompañante para ingresar al club nocturno, por lo que entregó las llaves de su unidad al valet parking de nombre Ricardo, el cual llevó la camioneta hasta la esquina del bulevar Forjadores y la calle del Ferrocarril, a escasos 50 metros de distancia del bar, donde sujetos desconocidos ya lo esperaban, disparándole en múltiples ocasiones.

Testigos llamaron al número de emergencia, por lo que paramédicos y policías acudieron al sitio, únicamente para confirmar el deceso de varón, el cual quedó tendido junto a la camioneta blanca.

En tanto, agentes ministeriales encabezaron las diligencias del levantamiento del cuerpo, ordenando el traslado del mismo a la morgue.

