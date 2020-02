“No merecía morir así”: familiares de Ingrid claman justiciar por feminicidio

Familiares y amigos de Ingrid N, la mujer asesinada y desollada en la Ciudad de México por su esposo de origen poblano, a través de redes sociales exigieron justicia por el feminicidio de la joven de 25 años de edad, pidiendo a las autoridades que no dejen libre al responsable del crimen.

“Ingrid era una chica trabajadora, estudiosa, amorosa, hermana gemela, hija, alumna y maestra amante de la vida, amante de la música y de los animales. No merecía morir así, nadie merece morir de esta manera”, escribió una amiga de la víctima a través de su cuenta de Facebook. De igual manera, los conocidos y amigos de la joven pidieron un alto a este tipo de crímenes.

¡Basta! No era su culpa, no la asesinaron por estar en la madrugada en la calle, no la asesinaron por utilizar minifalda. La asesinaron por odio, se puede ver demasiada saña en este cruel acto. Y con todo el dolor de mi corazón les digo que no debemos permitir ningún tipo de violencia en nuestras vidas. Amigas, hermanas y compañeras les pido que nos cuidemos y nos amemos demasiado. #Niunamenos ¡Justicia para Ingrid!”, pidieron en redes sociales, en donde incluso trascendió que la joven trabajaba en una televisora local, la cual también lamentó los hechos.

“El equipo de Necaxa Tv. Se une a la pena que embarga a la familia, por el fallecimiento de nuestra compañera Ingrid. Descansa en paz y que Dios te tenga en su Santa Gloria. Amén”, finaliza otro mensaje en torno a brutal crimen.

Dale ME GUSTA Facebook El Sol de Puebla

Regístrate al Whatsapp Noticias