Niega Rodrigo Abdalá renunciar tras sentencia del TEPJF por desvío de recursos

Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado de los programas sociales del gobierno federal en Puebla, informó que no renunciará a su cargo y acatará la sentencia que determine el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), luego de que se le acusara de desvíos de recursos para la renovación del CEN de Morena.

En entrevista, el delegado dijo que hasta el momento no ha sido notificado por la autoridad electoral, a pesar de que en días pasados se dio a conocer que los magistrados determinaron que los coordinadores federales sí incurrieron en un desvío de recursos para impulsar la imagen de los aspirantes a la renovación del CEN y de lo presidente, Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, aseguró que una vez que el Tribunal tenga una resolución la acatará. «Si una vez que concluya acataré la resolución porque en este momento está en impugnación. Me voy a defender mediante un recurso el cual se está presentando en la Sala Superior y los argumentos no los podemos revelar porque no queremos interferir en ningún tipo de cuestión del debido proceso. No será mi consideración, será lo que determine la autoridad y acataré lo que ellos digan”, concluyó.