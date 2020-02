Netflix: cómo desactivar reproducción automática de series y tráilers

Milenio Digital

Ciudad de México / 08.02.2020 10:28:59





Hace unos días, Netflix anunció una nueva función para que a partir de ahora, los usuarios puedan configurar si desean activar o desactivar la reproducción automática de capítulos en una serie, así como los tráilers que comienzan al finalizar un contenido.

Aquí te contamos cómo hacer para que puedas elegir si quieres continuar o no con la reproducción automática, que a algunos usuarios les parece molesta.

Instrucciones para modificar la configuración

Netflix proporciona dos ajustes distintos para la reproducción automática que puedes activar o desactivar.

Para desactivar la reproducción automática de los avances, deberás iniciar tu sesión de Netflix desde el navegador web. Allí, accede a Administrar perfiles y elige el que quieres configurar. Ahí aparecerá un botón de encendido y apagado de la reproducción automática de avances que puedes mover a tu antojo.

Para detener que una serie se siga reproduciendo aunque te hayas quedado dormido, y así evitar no recordar en donde te habías quedado también puedes hacer que la serie no siga reproduciéndose a no ser que tu lo desees y lo hagas de manera manual.

Para desactivarlo sólo sigue los mismos pasos que con los avances, pero en el apartado de reproducción de capítulos.

Estos cambios debería aparecer en tu cuenta unos momentos después de que lo configures. Debes recordar que las modificaciones afectarán a un so perfil.

cjr