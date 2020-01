Necesario que alcaldesa haga ajustes en gabinete para mejorar seguridad: PT

Integrantes de la Coordinadora Estatal del PT calificaron como grave la percepción de inseguridad en el municipio de Puebla que reveló una encuesta del INEGI. Señalaron que la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, sigue justificando la permanencia de secretarios como la de Seguridad Ciudadana, María de Lourdes Rosales.

Aunque afirmaron que la crítica hacia la alcaldesa capitalina no es un rompimiento con los gobiernos de Morena, Rafael Ramírez Hernández, Mariano Hernández Reyes, Zeferino Martínez Rodríguez y José Manuel Hernández Vargas, todos miembros de la coordinadora estatal, coincidieron en que se deben hacer ajustes al área de seguridad de la capital.

“Prevalece el interés de mantener a los funcionarios que hasta ahora es claro que no han dado resultados y es muy lamentable. El llamado a la presidenta para que revise y en todo caso si hay funcionarios que no dan resultados tienen que hacer los cambios para disminuir esta situación que hoy preocupa a los ciudadanos”, dijo Rafael Ramírez.

Los petistas señalaron que es necesario que la presidenta Claudia Rivera someta a consulta ciudadana sus decisiones y que los habitantes determinen el funcionamiento de la administración, no solo en seguridad sino en movilidad como la colocación de los bolardos.

El 16 de enero la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, dio a conocer que la ciudad de Puebla se colocó en primer lugar nacional donde los habitantes mayores de 18 años se sienten más inseguros, ya que el 92.7 por ciento de su población aseguró que no está conforme con la seguridad pública del municipio.

No obstante, los miembros de la Coordinadora Estatal del PT afirmaron que el problema de inseguridad no es exclusivo del municipio de Puebla sino de todo el estado y para muestra está el denominado Triángulo Rojo, donde no solo asaltan en las calles sino a las presidencias municipales y se roban los cajeros como ocurrió en Tlachichuca.

“El gobierno del estado debe revisar qué está pasando en materia de seguridad porque los presidentes municipales cada ocho días tienen reuniones de seguridad, pero no hay mejora, están estrenando patrullas guindas muy bonitas, pero para qué sirven si la sociedad sigue sintiendo inseguridad todos los días, asaltos, secuestros”, dijo José Manuel Hernández.