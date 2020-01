Necesario invertir en más servicios  de Salud y menos imagen: académico

Anselmo Chávez Capó, investigador financiero de la UPAEP, señaló que el gobierno debe de pensar en realizar las inversiones que tienen etiquetadas en mejorar los servicios de salud y no en cambiar su imagen.

“El gobierno debe pensar en manera directa en realizar inversión en infraestructura que permita mejorar los servicios, no adecuar o limpiar a los servicios para presentarlos de una mejor manera, entendiendo como mejor una nueva imagen”, declaró.

El Sol de Puebla informó que cambiar la imagen de las diferentes unidades médicas ha representado al gobierno del estado que preside Luis Miguel Barbosa, una inversión estimada de 80 millones de pesos.

Al respecto, el académico informó, refirió que, si las autoridades desean hacer un cambio real, es con servicios y revisando que no funcionó del pasado para que sea sancionado como corresponde.

“Si no está descompuesto no tienes por qué repararlo, mejor dedícate a irte a las actividades prioritarias. El usuario le da la satisfacción los buenos servicios, no te importa si es (el edificio) azul o rojo. Lo que te importa es que te atiendan bien y eso va a redundar en mayor beneficio al gobierno del estado”, agregó.

De momento, Chávez Capó señaló que los pacientes no buscan atenderse en un “espacio bonito”, por lo que calificó que los cambios que ha hecho la administración estatal solo son “accesorios” y que no se debe de perder el enfoque, que el deber de estas áreas es cumplir con la satisfacción ciudadana de los servicios de salud.

El analista económico refirió que, si las autoridades tienen etiquetados esos recursos para estos centros, se debe de buscar que la aplicación financiera sea funcional y en beneficio de los ciudadanos.

“Nos estamos quejando como sociedad de que no tenemos los insumos para realizar la actividad productiva y mejor vamos a canalizarlos de esa manera para que la gente cuando salga diga: me siento mejor atendido, me siento mejor observado por esta administración; que decir: está más bonito, pero sigue siendo la misma atención porque no tienen los insumos para darme el servicio”, dijo.

Finalmente, no dudó de que llegué una clase política de gobierno que decida construir sobre lo que se tiene para mejorar el crecimiento, sin cambiar los colores de los inmuebles públicos.

