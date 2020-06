Video: «Metaleros» profanan tumbas en un panteón

En redes sociales fue difundido un video grabado por un grupo de jóvenes que ingresan al panteón de “Santa María” en la zona metropolitana Monterrey, Nuevo León, y causan destrozos profanando lápidas.

El video en cuestión fue publicado por un usuario de Facebook, quien señaló que el grupo conformado por presuntos músicos de dos grupos de metal irrumpió en el panteón alrededor de las 6:00 horas del pasado domingo para vandalizar tumbas.

Ellos no se imaginan los sacrificios que uno puede hacer para poder arreglar las tumbas y comprar detalles que se le manden hacer para que estos vengan a destruirlos”, escribió.

En las imágenes se aprecia a los jóvenes destruyendo las lápidas entre risas y burlas, lo que ha causado gran indignación en redes sociales.

https://www.facebook.com/watch/?v=248850153235780

Tras la denuncia, el edil del municipio de Apodada -donde ocurrieron los hechos- informó que se trasladó al sitio y pudo constatar los destrozos en varias tumbas.

Se ubicaron los reportes en redes sociales, tenemos los rostros y los nombres de las personas y sus páginas de Facebook ya fueron dadas de baja por ellos”, detalló.

Agregó que están a la espera de que las autoridades del panteón presenten la denuncia correspondiente para proceder legalmente, mientras investigan si se trató de algún tipo de rito o reto.

Por otra parte, los internautas identificaron a los responsables como integrantes del grupo de metal “Thunderslave”, el cual no tardó en emitir un comunicado en su cuenta de Facebook deslindándose de los hechos.

Reconocemos que las acciones de algunos de nuestros integrantes no fueron las adecuadas. Recalcamos que la banda no tiene ningún vínculo con lo acontecido, por ende no tenemos el control de las actitudes personales de cada integrante”, declararon.

