Vadhir Derbez. Cuenta curioso secreto; éste es su apellido real |VIDEO

Vadhir Derbez, hijo del comediante Eugenio Derbez y Silvana Prince, reveló un secreto que a más de uno ha dejado atónito, pues compartió cuál es su nombre completo. Fue en su canal de YouTube, en donde el actor rompió el silencio; explicó que ‘Derbez’ no es su apellido. ¿Cómo se apellida entonces? Aquí te lo contamos.

El hermano de José Eduardo Derbez y Aislinn Derbez, subió un video a su canal de videos durante esta cuarentena por coronavirus, covid-19. Lo tituló 50 cosas sobre mí.

Durante su mensaje, explicó que el Derbez no es para nada su apellido. El real es: González Torres Prince. ¿Entonces en dónde entra y por qué lo utiliza como propio?

Lo primero que se podría imaginar es que lo usa para que se relacione de inmediato con su famoso padre; sin embargo, en realidad en su nombre completo sí tiene el Derbez, pero como nombre.

Ante la extraña confesión, explicó cuál es el nombre real de su papá y por qué su mamá decidió agregarle el Derbez como nombre.

“Mi papá es Eugenio González Derbez , entonces a nosotros nada más se nos pasa el González, el Derbez se pierde , pero mi mamá, muy inteligente, me puso Derbez en el acta como nombre”, explicó.

Asimismo, confesó que el apellido de su mamá también lo utiliza porque lo considera “chic”

“De hecho, aquí entre nos, el Prince yo me lo adjudico un poco porque pues no viene en el acta, pero me gusta; tiene chic, tiene caché», dijo el actor de «Como si fuera la primera vez», concluyó el famoso.