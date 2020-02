Las conversaciones sobre la UNAM son entretenidas, porque tienen un timbre heroico, casi religioso, que está siempre al borde del ridículo. La semana pasada el Presidente habló sobre el cierre de las escuelas, y dijo que es “un movimiento sin causa”, porque “no hay condiciones para llevar a cabo un movimiento que paralice la universidad” (por cierto, lo mismo pensaba el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968). Y dijo que detrás de las protestas “hay mano negra” (exactamente lo mismo que dijo en su momento el presidente Díaz Ordaz). Algunos en la prensa han seguido la pista y han descubierto que hay colombianos, cubanos, chilenos y argentinos (extranjeros, como entonces).

La Jornada encontró el modo de ponerlo en primera plana: “Operan grupos de derecha en el paro de la UNAM: alumnas”. El texto no dice mucho más, sólo que “grupos de derecha buscan convertir a la UNAM en botín político”. No es fácil saber cómo se haría eso ni en qué consistiría el botín, pero la fuente son “alumnas”, de modo que es noticia de primera plana.

Es todo un género en el periodismo mexicano la denuncia de los intereses extraños que acechan a la UNAM. Siempre es gravísimo porque se trata de “la máxima casa de estudios”, donde se condensan todas las esperanzas de movilidad, de progreso, de justicia, la mejor versión que podemos imaginar de “nuestros jóvenes”, ajena siempre a la política, y siempre amenazada por grupos, por intereses. Puesto el tema en esos términos, hasta el más cínico se descubre sentimental. Necesitamos (para algo) el culto a la universidad. Por eso todos fingimos no saber que los universitarios se bastan solos para organizar motines, contratar porros, golpeadores, y lo que haga falta. Y sin saber cómo ni cuándo, dejamos que se pierda de vista el hecho de que puede haber porros y provocadores y además motivos muy razonables para la protesta (los alumnos de la Prepa 9, por ejemplo, pedían cosas tan radicales como mejorar los “senderos seguros” hacia las estaciones del Metro o los paraderos de autobuses, o equipar los laboratorios).

La denuncia más enfática, como corresponde, ha sido la del rector. En breve, dijo que la intención de las protestas es “desestabilizar”. El escenario, el tono, son para recordar que todo rector de la UNAM es Salvador Allende en el palacio de La Moneda, solo frente a las fuerzas de la reacción. Una tras otra, las frases eran todas para el mármol: “nunca he tenido temor ni lo tendré”, “conozco la fortaleza moral de la universidad”, “a quienes sólo buscan desestabilizarnos les digo que no lo conseguirán”. Puso mucho cuidado en distinguir a “las universitarias”, que optaron por las propuestas, de “la provocación con intereses ajenos”. Ya puesto en faena, entró a palos con la gramática: a los otros (los malos) “les digo… que no lograrán que escalemos con violencia lo espurio de sus pretensiones”. Desde luego, es posible que supiera lo que quería decir, pero puesto en blanco y negro suena por lo menos raro. Dijo también, rotundamente: “tenemos claro lo que buscan”. Me pregunto por qué no lo explicó para que los demás también lo tuviéramos claro —será que a la épica le viene mejor la bruma.