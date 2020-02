UNAM aprueba tipificar como falta grave violencia de género

El pleno de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU) de la UNAM aprobó por unanimidad las modificaciones a su Estatuto General para que la violencia de género sea considerada «causa especialmente grave» de responsabilidad para la comunidad universitaria.

Además, aprobó las reformas para garantizar la paridad de género en la conformación del Tribunal Universitario, con lo que incorporarán dos mujeres docentes en derecho al órgano universitario, procedentes de la de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón y Acatlán.

Con ello, la universidad busca solucionar las demandas estudiantiles que hasta ahora mantienen en paro a por lo menos 10 planteles de la casa de estudios del país.

En la primera sesión del año, el Consejo Universitario aprobó una adición a la fracción VII al Artículo 95 del Estatuto, referente a las causas especialmente graves de responsabilidad.

Con lo que se establece:

VII.- La comisión de cualquier acto de violencia y en particular de violencia de género que vulnere o limite los derechos humanos y la integridad de las personas que forman parte de la comunidad universitaria.

En tanto, sobre el artículo 99, se propuso ampliar de uno y tres, los vocales permanentes que integrarán el Tribunal Universitario, el cual quedaría integrado de la siguiente manera:

1. El investigador o investigadora de mayor antigüedad del Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Jurídicas;

2. Una profesora o profesor de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán designado por el Consejo Técnico correspondiente y

3. Una profesora o profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, designado por el Consejo Técnico correspondiente.

En el arranque de la reunión, el rector de la UNAM, Enrique Graue, calificó la sesión como histórica, ya que las modificaciones a discutirse formaban parte de una serie de cambios estructurales para atender la violencia de género.

Durante la sesión, al iniciar la discusión de la modificación al reglamento del Tribunal Universitario y de la Comisión de Honor, Pedro Salazar Ugarte, presidente de la Comisión de Legislación Universitaria manifestó un rechazo a todas las formas de violencia de género.

Añadió que las reformas que analizó el pleno son modificaciones estructurales, de “gran calado”, sensibles a las voces que demandan acciones concretas ante la violencia de género.

“Su valor es sin duda, normativo, pero también tiene una dimensión simbólica y tiene efectos prácticos, se trata de decir: No a la violencia en la universidad, y se trata de decir, en particular, no a la violencia de género y se trata de considerar todas las formas de violencia como una falta grave al interior de nuestra universidad.