La nota de Joobin Bekhrad (TimesLS, 22/2/20) no podía empezar de modo más interesante: en la lengua persa los pronombres no tienen distinciones de género pero es innegable que en esa lengua la historia ha favorecido a los poetas varones sobre sus contrapartes femeninas. Tanto como para que alguien no experto se preguntara si los muy conocidos y clásicos poetas Omar Jayyam, Sadi y Hafiz, entre otros, tuvieron siquiera contemporáneas. Un libro dice que sí, vívidamente, y va más lejos: The Mirror of My Heart antologa mil años de poesía persa escrita por mujeres.

No me sorprendió el nombre del antologador y traductor: Dick Davies publicó en 2012 Faces of Love. Hafez and the Poets of Shiraz. Tres poetas, Hafiz incluido; uno de ellos es una: no sé si ya se encuentren poemas suyos en español pero me atrevo a castellanizar su nombre como Yaján Málek Jaatún quien vivió, igual que Hafiz, en el siglo XIV. Cómo estaría la cosa que la primera reunión de los poemas completos de Yaján, 550 muy fecundas páginas, se publicó solo hasta 1995. Prácticamente seis siglos de olvido.

En un mundo (y Yaján, curiosamente, es “mundo” en persa) donde escribir poesía o bien publicarla más allá de algún circulito íntimo se consideraba algo impúdico para una mujer, Yaján pudo hacerlo gracias a un tío poderoso que la adoptó al quedar huérfana de su padre, Masud Shá, rey de Shiraz asesinado en 1342. Fue una excepción; pudo decidir por sí misma cuánta impudicia necesitaba o no mostrar en sus escritos. El Diván (“Poemas completos”) de Yaján consta de unos mil 750 poemas, entre ellos 23 dedicados a una hija suya muerta muy pequeña. Toda su poesía recurre a convenciones formales; toda su poesía le pertenece, inconfundible.

Di con un buen ejemplo. Quizás el motivo más famoso en la poesía persa medieval es el amor del ruiseñor por la rosa (“… lo que el persa / dijo en su lengua de aves y de rosas”: Borges). Con frecuencia el ruiseñor representa también al poeta que habla en el poema y canta un canto agridulce por la añoranza de ese amor imposible. Dio origen a poemas preciosos. Recuerdo (o invento) que en alguno el canto o el decir del ruiseñor logra por un segundo el estremecimiento de la rosa. La poeta Yaján Malék Jaatún cambió la jugada con un golpe de genio. Un breve poema suyo empieza: “A risas, la rosa le dijo un día al ruiseñor: ‘¿Cuánto tiempo seguirás trayéndome este ruidajal constante? Te advierto que me voy, ¿eh? Empaco y ahí te quedas’ ”. Habrase visto. Una rosa malhorando al ruiseñor.