Tyson, algo perfecto para el encierro

Debo de confesar que cuando leí que Mike Tyson descolgaría los guantes, casi me caigo del sillón. ¿Poder ver en vivo a uno de los de los pesos completos que dejó una gran huella en el boxeo? Y algo es seguro: no soy la única que tiene ese deseo en un bucket list.

En 2005, cuando el hombre más malo del mundo decidió retirarse tras la derrota ante Kevin McBride, yo apenas era una becaria que no tenía ni idea que pararía en deportes. Por lo que, si ahora me preguntan, obviamente que me encantaría ver a Mike Tyson en acción.

Con un video de tres segundos, Tyson logró emocionar a los fanáticos que andan sedientos de buenas historias, y más ahora que seguimos en cuarentena. Pero, más allá de darle por su lado a nuestra añoranza, ¿qué tan bueno es que regrese para llenar los huequitos de la nostalgia?

“Boxeo de exhibición o no, los chingadazos duelen. No es tan fácil”, me decía Julio César Chávez, quien a sus 58 años de edad regresó para recaudar dinero para su fundación y ayudar a personas que sufren de drogadicción.

Entrada la plática, Chávez confesó que es imposible “negar la cruz de la parroquia”, por lo que calentarse al sentir un buen golpe es inevitable. Los boxeadores terminan tirando casi con todo, por lo que la careta poco puede hacer por ellos.

Creo que las razones son las indicadas para volver a un ring. En el pasado, las leyendas regresaban para reponer el dinero que perdían en malas inversiones, pero terminaban trapeando al cuadrilátero con el apellido que alguna vez los vio brillar.

Se agradece que figuras de ese tamaño pongan el ejemplo, pero que no sea a costa de su salud. Chávez eligió al Travieso Arce porque sabe del respeto y el cariño que el mochiteco siente por él, pero a cuántos pesos completos no les gustaría presumir entre sus hazañas una golpiza a Mike Tyson, así sea 15 años después de su retiro.

Iron Mike tendrá que ser listo si concreta esas peleas de regreso, pues será algo que, por el éxito económico que representaría, casi nadie dejará pasar; sin embargo, Tyson no debe olvidar que primero está su bienestar.