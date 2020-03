Tras 25 años, Selena se mantiene como reina del tex-mex

El 31 de marzo de 1995 murió Selena Quintanilla y nació la leyenda de la música tex-mex. A partir de entonces su música y ese estilo que imprimía a sus interpretaciones se volvieron inmortales. Temas tan conocidos como “Bidi bidi bom bom”, “Como la flor”, “Amor prohibido”, “El chico del apartamento 512” y “Baila esta cumbia” potencializaron el éxito del que ya gozaba la cantante cuando Yolanda Saldívar accionó su pistola contra la artista.

A partir de ese momento la noticia se regó, la familia no lo podía creer, los fanáticos no daban crédito al hecho, el mundo que conocía la noticia a través de la televisión y la radio se negaba a aceptar que Selena estuviera muerta.

Incluso, la protagonista de la acción que cegó una carrera tan prometedora en la música y en la moda, donde Quintanilla también había dado muestras de su talento a través de los diseños que creaba ella misma para su marca, no podía creer su acción.

Sin embargo, en medio del desconcierto que generó ver a Selena sangrando en el pasillo del hotel Days Inn en Corpus Christi, Texas, donde se había citado con Yolanda, hasta entonces su amiga, fan y mánager, para que le entregara unos documentos (porque Selena ya sospechaba de malos manejos), Saldívar pudo evadir su responsabilidad por unos minutos, suficientes para enclaustrarse en su camioneta.

Ahí —nueve horas y media, de acuerdo al audio del FBI que se ha reproducido—, lloró, se recriminó y por supuesto siempre evadió la responsabilidad del crimen, en la negociación que hacía con la policía para entregarse, mientras en un hospital daban el anuncio oficial de la muerte de Selena Quintanilla, y su voz ya se reproducía por todo el estado y las televisoras que daban cuenta de la vida y obra de la cantante que desde niña proyectó su pasión por la música e inició con sus hermanos, Abraham y Suzette, como Selena y los Dinos.

“Por favor, me quiero matar, pero no puedo jalar el gatillo…”, “Mira lo que hice a mi mejor amiga”, fueron algunas de las frases de Yolanda, en ese largo diálogo que tuvo con la policía, previo a su entrega, y que posteriormente sirvieron al juez para que dictaminara la sentencia de cadena perpetua que se otorgó a Saldívar el 23 de octubre de 1995, quien siempre negó que hubiese querido matar a su representada, pues en su versión de los hechos, argumentó que la pistola se disparó y que ella jamás hubiera querido dañar a quien amaba.

Cadena perpetua

Pero todos los caminos en la indagación, incluso los rumores de una cierta relación con la intérprete, llevaron al descenlace del encierro que se le aplicó como castigo y que la mantendrá por cinco años más en la prisión de Mountain View, en Texas, donde paga su condena aislada de las reclusas, quienes desde el momento de su llegada, han mostrado su interés por vengar la muerte de su ídolo.

Aunque, de acuerdo a las leyes de Texas, en cinco años Saldívar habrá cumplido la cadena perpetúa y podrá aplicar para tener libertad condicional. Posibilidad que el padre de la cantante, Abraham Quintanilla, dijo no le afecta “pues el hecho de que siga no me devolverá a mi hija”.

Hoy, a 25 años de ese suceso que acabó con la historia de la mujer que abrió camino para su género, en un mundo de hombres como el tex-mex, la figura de Selena permanece gracias a su estilo, que le otorgó el Grammy por su disco Live, editado en 1993, además de vender cerca de 70 millones. de discos durante su carrera.

Una trayectoria musical truncada por “su amiga”

Homenaje

Autoridades texanas anunciaron que el homenaje para Selena fue suspendido por el covid-19; en él participarían A.B. Quintanilla y Los Kumbia All Starz, Los Tucanes de Tijuana y Becky G.

Recuerdo

En el cine, Jennifer Lopez dio vida a la texana en la cinta biográfica que Gregory Nava dirigió en 1997, luego Maya Zapata la interpretó en El secreto de Selena y Christian Serratos le da vida en la serie de Netflix.