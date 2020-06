Todos a la calle. Memorias del coronavirus/ XLIV

Martes 2 de junio 7:30 am. Pinche año de Leona Vicario. El primer día de la Nueva Normalidad trascurría y el síndrome de Los Tecolines pasaba por la vida de Gil con toda su fuerza: ansiedad, angustia y desesperación.Una nota de la redacción de su periódico Excélsior informaba: “a partir del 15 de junio podría retirarse el cierre de estaciones y el programa Hoy No Circula ampliado, la ciudad todavía se encuentra en un momento de alto contagio, por ello está en semáforo rojo, enfatizó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum”. Muy bien, aunque un poco tarde, pues Gilga tiene la impresión de que los habitantes de la ciudad se han abierto paso y llenan las calles hombres y mujeres incluso sin protección alguna. Estas cosas pasan en los gobiernos cuando se piensa mucho, o más bien poco, y se actúa tarde. La confusión entre el “fin” de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, los semáforos, el Presidente dando banderazos bajo la lluvia para las obras del Tren Maya y la muy mexicana indisciplina del valemadres han creado un caos en el cual nadie entiende nada.

***

1:30 pm.

Así las casas (muletilla patrocinada por Bartlett chu-chu-chu), Gamés asoma la nariz por la ventana y ve una ciudad en los trajines del día a día, como si nada.

La jefa de Gobierno detalló que solo se podría pasar al semáforo naranja si disminuye el número de camas ocupadas en los hospitales: “Lo que podríamos hacer es seguir las distintas medidas para protegernos y proteger a los demás, primero, salir lo menos posible; segundo, solamente las actividades esenciales son las actividades permitidas y las que se sumaron esta semana, como construcción, minería, producción de cerveza con horarios especiales y protocolos específicos”. O sea, mantenerse en casa el mayor tiempo; si hay que salir, utilizar el cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos permanente, no tocarse la cara y mantener la sana distancia. La misma cosa, nada ha cambiado, Solo la confusión de un discurso oficial abstruso movió la vida en reclusión que evita los contagios, la enfermedad y la muerte: “Lo que esperamos es que baje la curva de contagios para poder abrir las demás actividades, pero eso es una responsabilidad de todos y cuidarse entre todos, para que no siga subiendo el número de personas que están en los hospitales”, añadió Sheinbaum.

Respecto a la apertura de estaciones del Metro y la suspensión del Hoy No Circula ampliado, aseguró que las medidas se retirarían a partir del 15 de junio: “Eso se va a retirar a partir del 15 de este mes, inclusive en algunos lugares hicimos ciclovías para que se pueda ir en bicicleta en vez de transporte porque es mucho menos riesgoso para las personas, pero para poder entrar a otras actividades sí necesitamos que disminuya el número de personas en los hospitales; esta es una enfermedad muy especial porque podemos contagiarnos, hoy puede una persona no tener ningún síntoma y ser positivo o podemos contagiarnos y pasar la enfermedad en nuestra casa o ser vulnerables como personas que tienen hipertensión, diabetes y pueden llegar a ser hospitalizados”. Sí, sí, sí, ¿qué no lo sabíamos?

Invitó a las personas vulnerables a que se protejan mucho más. Por fortuna, Gamés es joven, fuerte, deportista, pero no importa, se cuidará como si perteneciera a un grupo de alta vulnerabilidad. “El gobierno tiene una labor importante, pero también la ciudadanía tiene su responsabilidad de cuidarse; todavía hay camas disponibles, pero tienen un límite, pues es el número de hospitales que tiene la ciudad”. Entonces, si no hay suficientes camas y ventiladores disponibles, para qué rayos abren la ciudad. Ah, la economía; ah, el dinero. El desempleo es cosa aparte y de eso el Inegi ha dado ya un informe interesante al que mañana Gil podría dedicarle un parágrafo. Total: la gente de la capital en la calle, como si nada hubiera ocurrido en el mundo, los estados decidiendo su futuro y el científico Raúl Rojas, de la Universidad Libre de Berlín, calculando que México llegará a los 25 mil muertos. Otros estudios, publica su periódico El Universal, estiman 97 mil fallecimientos para septiembre. No dejen de abrir todas las puertas y ventanas de la economía. Bien a bien también se puede quitar la casa y dejarlo todo a campo traviesa, ahí donde sopla sin estorbos el viento económico.

Todo es muy raro, caracho. Como diría Séneca: A los que corren en un laberinto, su misma velocidad los confunde.

Gil s’en va

