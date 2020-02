TNT Original: La apuesta por el contenido propio e inédito

A partir de hoy, TNT estrenará una película original todos los lunes a las 22:00 horas, producciones que nacen del recién estrenado sello cinematográfico de Turner, Particular Crowd; Plus One, escrita y dirigida por Jeff Chan y Andrew Rhymer, es la elegida para arrancar el proyecto.

TNT Original es nombre elegido para identificar al contenido propio del canal, que ahora incluye películas con estándar de Hollywood que se podrán disfrutar en toda Latinoamérica; la audiencia podrá ver historias exclusivas, únicas y memorables, que van del drama y la comedias al thriller y el terror.

Particular Crowd fue lanzado este año con un catálogo de 30 producciones que estarán disponibles para distintas plataformas y, a lo largo de estos meses, espera sumar 60 nuevos títulos a su portafolio.

Plus One es una visión actualizada de la clásica comedia romántica de bodas: Ben y Alice llegan a un acuerdo para asistir a una temporada repleta de 10 casamientos en un mismo verano, celebraciones que no hacen más que recordarles lo solos que están: ella, tratando de olvidar un amor que dejó heridas y él, buscando una oportunidad para hacer una cita entre las invitadas.

Su acuerdo de ser siempre el acompañante o plus one del otro demuestra ser beneficioso para todos, ya que ambos comparten la química natural de su larga amistad; pero, quienes interactúan con ellos piensan que son una pareja ideal, y pronto deberán enfrentar este supuesto como una realidad.

Otros títulos que se podrán ver próximamente incluyen a Out of Blue, Old Boys, In a Relationship, Feedback, Deadtectives, Burn, An Acceptable Loss y A Bad Idea Gone Wrong.

TNT Original busca ofrecer a los amantes del séptimo arte una instancia única para ver producciones inéditas de calidad internacional.

Hay que recordar que TNT posee una larga trayectoria recomendando cine y celebrando cada año los principales premios globales de la industria cinematográfica.

Preestreno

El Autocinema Coyote de Polanco fue la sede para un preestreno exclusivo de la película, que transcurrió en una noche de palomitas, frío y automóviles.

TOP 3. Historias del corazón

Trama

Plus One es una visión moderna de los rituales de boda y los “problemas” de la amistad cercana.

Estrellas

Maya Erskine (Penn15, Insecure, Wine Country) y Jack Quaid (The Hunger Games, The Boys).

Producción

La producción ejecutiva corre a cargo del reconocido actor Ben Stiller; el filme dura 98 minutos.