Tlaxcaltecas que no creen en el coronavirus llaman a atacar Hospitales – Puebla Hoy

Los habitantes de Tlaxcalas siguen sin creer en la existencia del Coronavirus y ante esta incredulidad llamaron a acudir a atacar los hospitales Generales de dicho estado pues argumentan que pacientes entran a los hospitales con una tos y termina muertos situación por la que culparon a los doctores y al gobierno de “inventar” este tema y “matar” a los pacientes que son internados.

De acuerdo con redes sociales el usuario “Antoni Martínez” compartió un pisto en donde dice que los mexicanos deben despertar y “abrir los ojos” pues afirmó que el gobierno es quien está matando a los ciudadanos que entran al hospital con una simple tos, además de que argumentó que tienen el “cinismo” de cremar a los occisos que han fallecido por COVID.

Por ello descarga toda su “indignación” contra los gobiernos y los trabajadores por esta teoría conspirativa que compartió en Facebook, en esa misma publicación usuarios comentaron que tienen familiares y conocidos a los cuales les sucedió lo mismo, por ello sentenció “a hacerles su demacre para que parte esto”

Es respuesta a esto el primer denunciante indico que tiene una prima hermana a quien los doctores de un nosocomio la dejaron morir esto mientras están “proctejidos x el maldito gobierno”, por ello llamo a acudir a los hospitales a golpear e irrumpir contra los médicos pues los tachó se “asesinos”.

Asimismo en un video el usuario compartió la imagen del Hospital General de San Pablo del Monte en donde afirmó están dejando morir a la ciudadanía e inventando el tema del COVID-19, a lo que argumentó que no existe y el gobierno únicamente quiere matar a los mexicanos

“No nos dan informes no nos dejan entrar y no pasa de que no podemos entrar y la verdad esta muy mal, malditos presidente compra a los doctores porque ningún particular dejan entrar a la personas (…) aquí están mandando a la gente por una tos y ya salen con que el Coronavirus”, comentó en el video.

Con información de Diario Cambio