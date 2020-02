The Urban Beauty da los mejores consejos de maquillaje y skincare

Paulina Florencia lleva un largo camino recorrido en el mundo de la moda y la belleza. Comenzó en el ámbito editorial, trabajando primero como asistente de moda y más tarde como editora de belleza en revistas de la talla de Glamour, Harper’s Bazaar y Elle. Durante ese tiempo tuvo la oportunidad de asistir a distintas ediciones de los Fashion Week alrededor del mundo, en las que aprendió secretos de los mejores makeup artists del mundo.

Posteriormente decidió dejar el ámbito editorial para enfocarse por completo a ser vlogger de belleza. Actualmente su canal de Youtube, The Urban Beauty, tiene más de 178 mil beauty addicts, como ella llama a sus seguidores; en él sube tutoriales de maquillaje, rutinas de belleza para la piel, así como reseñas de productos. Todo su contenido está hecho bajo la idea del self care y la constancia.

¿Qué fue lo más difícil de dar el salto de trabajar para revistas grandes e importantes a iniciar tu propio canal de belleza?

Poder organizar mis tiempos. En una revista tienes todo un equipo de trabajo y debes aprender a trabajar con ellos. Ahora que tengo mi canal, prácticamente estoy sola y todo depende de mí.

¿Qué secretos de belleza aprendiste en los shootings y en las ediciones del Fashion Week a los que asististe?

¡Uff!, miles. Todo lo que comparto en mi canal de YouTube viene de lo que aprendí durante mi trabajo en revistas. Algo que me impresionó fue la precisión con la que trabajan los makeup artists: las modelos suelen venir de otras pasarelas con otro look y las tienen que desmaquillar y volver a maquillar en menos de media hora y quedar perfectas. También observé que casi no usan nada de polvo para lograr pieles súper glowy y ahora yo sigo este consejo en los días que quiero verme con mucha luminosidad de forma natural.

¿Cuál sería tu rutina básica de skincare para las chicas que no saben por dónde iniciar?

Lo que yo recomiendo a las mujeres es que consideren la rutina de belleza como un momento para consentirse y una inversión a largo plazo, tanto monetaria como para sentirse bien con ellas mismas. No importa la edad, nunca es tarde para comenzar a cuidarse la piel. Siempre digo que empiecen con lo básico: limpiar, tonificar para equilibrar el pH de la piel, hidratar y proteger del sol. Les recomiendo que vayan añadiendo los pasos poco a poco para que no les dé flojera y se les vaya haciendo un hábito.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos a la hora de intentar cuidar nuestra piel y de maquillarnos?

Usar productos que no son para tu tipo de piel o porque alguien te dijo que son maravillosos. Cada tipo de piel es diferente y tiene distintas necesidades, así que debes conocerte primero. Respecto al maquillaje, pienso que el problema es que puede darte miedo no sentirte tú misma. Es cosa de irte conociendo y aprender qué rasgos de tu rostro te gustaría enfatizar y cuáles no.

¿Cómo podemos lucir arregladas sin tanto esfuerzo?

Siempre debes dedicar tiempo para ti misma. Es amor propio. Y yo lo disfruto diariamente, lo veo como un apapacho. Comienza con poquitas cosas: algo de corrector, mascara de pestañas, blush y lipstick. ¿Cuáles son los productos de maquillaje en los que deberíamos invertir más? Primero en skincare para tener una piel sana y bonita. En cuanto a maquillaje, debes invertir en los productos que estén en contacto con tu piel como: bases, polvos, etcétera.

Además de cremas, tónicos, serums… ¿de qué otras maneras cuidas tu piel?

Trato de comer súper sano durante la semana: verduras, proteínas y lo menos de azúcares refinadas. Tomo mucha agua, hago ejercicio y duermo ocho horas al día.

¿Cuáles son las tendencias de maquillaje que debemos arriesgarnos a intentar este año?

Los delineados gráficos, ya sean neones, con glitter o con sombras de colores. La idea es experimentar con diferentes formas en los ojos. Respecto a la piel, debe ir mucho más glowy que mate. Hay que evitar el contour y las líneas exageradas.