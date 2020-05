Tenis. Acelerar las competencias podría generar lesiones: Jaume Miró

En la historia del deporte, el 2020 será recordado como uno de los años más difíciles, ya que la crisis sanitaria por la covid-19 obligó a suspender todas las actividades deportivas. Y aunque poco a poco se busca volver a la “normalidad”, ésta está muy lejos de llegar por el grado de complejidad que implica la realización de algunos eventos deportivos como los circuitos de la ATP Y WTA y por las consecuencias que podría traer para los deportistas, así lo reveló Jaume Miró, coach fitness de Yafan Wang (campeona del Abierto Mexicano 2019) en exclusiva para La Afición.

“El panorama del tenis lo veo muy lejano, incluso lo comentan varios tenistas, entre ellos el mismo Rafa Nadal. El problema es que en el ranking figuran gente de todos los países. El tenis es muy diferente de otros deportes como el futbol donde no viajan tanto, generalmente se quedan en el mismo país y se puede controlar, mientras que el problema del tenis es que cuando vas a un torneo, al país sede llegan de todas las partes del mundo , entonces para realmente reanudar los campeonatos como se decía, se ve durísimo”.

El preparador físico de Yafan Wang, primera monarca asiática del torneo mexicano, también destacó las dificultades que han tenido los deportistas y sus preparadores ante la emergencia sanitaria que vive el mundo.

“Yafan por ejemplo ahora está en China y entrena con su marido que también juega al tenis, pero nunca será lo mismo entrenar así que con el entrenador y el preparador físico al lado de ti exigiéndote al máximo . Ahora al menos yo tengo ese problema, porque desde que inició la emergencia sanitaria y hasta ahora no puedo entrar China, más por cómo están aún las cosas en España y si ya dejaran viajar, también tendría que estar por lo menos 14 días en aislamiento hasta que se confirme que no estoy contagiado, lo que hace que esto sea complicado”, señaló Miró.

El regreso a la actividad deportiva emociona a todos los protagonistas , pero también preocupa a los deportistas y entrenadores, pues al haber modificado los calendarios se podría trabajar a marcha forzada, situación que para Jaume podría generar lesiones de importancia y grandes sorpresas en la cancha .

“En el deporte de alto rendimiento siempre hay la sesión de prevención, pero es verdad que trabajar así a marcha forzada podría afectar a los deportistas. El acelerar las competencias podría generar muchas lesiones porque no traes ritmo, ni exigencia. En el caso del tenis, los jugadores de ranking más bajo podrían tomar ventaja y tendríamos muchas sorpresas porque esas personas que estaban por debajo del Top 100 y que siempre se exigen más podrían dar ese salto”, afirmó.

Regreso de la F1 podría ser una ‘locura’.

Miró cuenta con experiencia en el mundo del motor, pues fungió como entrenador del mexicano Alfonso Celis Jr. quien fue piloto de Desarrollo de Force India en 2016 y 2017. Al cuestionarle al entrenador sobre cómo ve el regreso de la F1, el coach ibérico aseguró que concuerda con el piloto australiano, Daniel Ricciardo y pronostica una locura en el regreso del Gran Circo .

“Las primeras carreras será un poco locura, supongo que alguno habrá podido entrenar haciendo algo a nivel de pista, todos tienen material y simulador para aprender y memorizar el equipo y el circuito. Pero es cierto que, aunque se hayan preparado mínimamente para no hacerse daño, habrá un poco de todo, como dice Ricciardo. En el momento que no te montas a un auto más de tres cuatro meses, al otro día no te puedes mover, acabas un poco mal, muy machado”, concluyó.