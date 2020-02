Tania Robles Velázquez: Me encanta cocinar y tengo buen sazón

Amante del cine, la música y las series en streaming, especialmente de misterio y terror, en sus ratos libres cocina comida típica chiapaneca en casa, es Tania Robles Velázquez (Tuxtla Gutiérrez, 1991), multimedallista de olimpiadas nacionales y actual directora del Instituto del Deporte de Chiapas.

Robles tiene el récord actual de 18 medallas de oro, una de plata y dos de bronce a lo largo de su participación en Olimpiadas Nacionales, además de medallas de plata y bronce en competencias internacionales, Juegos Centroamericanos, mundiales de natación, mundial sub 17, sub 15 y Trailmix entre EU, Canadá y México, mundial en Tailandia, lo que la convierte en la mujer deportista más joven en natación con la mayor cantidad de medallas en la entidad.

Originaria de Tuxtla Gutiérrez, la menor de tres hermanos ha viajado por el amor al deporte a diversas competencias dentro del país y el extranjero, por sus logros ha sido galardonada con el Premio Estatal del Deporte en 2004; a los 27 años fue designada directora del Instituto del Deporte en Chiapas y actualmente desde la dependencia apoya a los jóvenes que buscan trascender y poner en alto el nombre de su estado.

¿Quién es Tania Robles?

Soy originaria de Tuxtla Gutiérrez, a los 3 años mis papás me meten a clases de natación; desde esa edad los entrenadores de esa época empezaron a ver actitudes y me metieron a mi primera competencia y me gustó mucho ese ambiente, entonces mis papás encantados porque estaba haciendo deporte.

¿Cómo fueron tus inicios en la natación?

Recuerdo que mi primera competencia —que fue una estatal— quedé subcampeona y es ahí como voy avanzando en las medallas y todo; a los 9 años llega un entrenador cubano aquí a Chiapas a entrenar a la selección del estado, me ve y me convoca a la selección y comienzo el alto rendimiento; a los 11 años calificó a mi primera Olimpiada Nacional en Tijuana, llego en el lugar 13 de ranking nacional y termino en segundo lugar en 100 y 50 metros estilo pecho.

“En ocho años de Olimpiada Nacional conseguí 18 medallas de oro; por cinco años consecutivos gané tres medallas de oro cada año en las tres pruebas, y a escala estatal en ningún deporte nadie ha sacado esa cantidad de preseas.

Si no hubieras sido nadadora, ¿qué otro deporte te hubiera gustado practicar?

Me metí a clases de ballet para tener mayor flexibilidad en las piernas y todo eso; estuve casi un año haciendo ballet, sí me gustó, pero creo que no fue más poderoso que la natación, eso sin duda me enamoró desde el principio. También me gustó mucho el voleibol, pero como nadadores sufrimos muchos de las muñecas por el golpe del balón y se me inflamaban las muñecas muy feo.

¿Qué te gusta hacer en tus ratos libres?

Me gusta ir mucho al cine, soy cinéfila, te puedo decir que voy una vez a la semana; vi las primeras películas de Los juegos del hambre, también he leído los libros, me gustan mucho las series, veo mucho documental de misterio y cosas de resolver, me gusta eso. Me gusta mucho cocinar, aunque lo que viene después, como lavar los trastes y picar las verduras eso sí no, y pues me gusta mucho cocinar, sé que tengo buen sazón, creo lo heredé de mi madre, ella tiene sus recetarios bien ordenados y creo que eso es la mejor herencia que me va a poder dejar; igual me gusta hacer muchas manualidades, en la secundaria y en la prepa aprendí a hacer las pulseritas e incluso hacía mi negocio de venta de pulseritas.

¿Cuál es tu libro favorito?

No soy muy aficionada a leer libros como tal, pero si me he leído libros de poesía como la del poeta chiapaneco Jaime Sabines y de Rosario Castellanos, pero ha sido por fragmentos, y en el caso de películas basada en libros, la que sí leí completo fue la de Los juegos del hambre.

¿De tu familia cuántos hermanos son o fueron deportistas?

Somos tres hermanos, yo soy la menor, mi hermano es el mayor, luego mi hermana y ellos fueron deportistas; mi hermano practicó mucho fútbol y básquetbol; mi hermana, atletismo y básquetbol, pero nunca se metieron a alto rendimiento, bueno, mi hermana fue de la selección Chiapas, pero ya no fue más.

¿Tienes algún proyecto en puerta?

Hasta ahorita estoy muy contenta de estar aquí en el Indeporte, donde puedo atender estos temas deportivos, el día de mañana seguiré apoyando desde donde me toque estar; antes de que fuera nombrada como funcionaria hacía clínicas de natación, entonces siempre me ha gustado dar ese poquito de lo que aprendí para las nuevas generaciones y que sepan que sí se puede, que sí se puede vivir del deporte y que si tienen el talento y las inquietudes que hagan la lucha por hacerlo, siempre les he dicho que cuando tengan una meta hay que tenerla bien visualizada, y pues voy a estar ahí para apoyar a la sociedad, porque el deporte te ayuda a ser mejor ciudadano.