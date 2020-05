Taekwondo. Escuelas, en muerte súbita ante covid-19

Carlos Cruz

Ciudad de México / 26.05.2020 19:17:42





La pandemia por covid-19 tiene en jaque a distintas escuelas de taekwondo que debieron cerrar desde que se decretó la cuarentena en la República Mexicana a partir de mediados de marzo, y ahora los encargados deben buscar la forma de seguir manteniendo su negocio en lo que les autorizan la reapertura de las instalaciones, sin embargo, en algunos casos, tristemente, cerrar ha sido la mejor opción.

En la Ciudad de México existen 670 escuelas de taekwondo, y la cuarentena ha provocado que el 20 por ciento de ese total haya tenido que cerrar por la falta de ingresos para pagar renta, mantenimiento y operaciones.

“ Los que pagan renta ya están tronados y no pueden aguantar más . Aunque los arrendatarios han sido conscientes, quieren al menos la mitad, y en lo que se refiere al personal se han tomado dos decisiones, la primera es la no contratación de ciertas personas, como las de intendencia, y en lo personal yo tengo dos profesores que al principio les estaba pagando su sueldo como era, pero ahora llegamos a un acuerdo que es a la mitad, y si esto se prolonga, no les podré pagar, pues lo que más puedo aguantar es hasta el mes de junio”, declaró el profesor de taekwondo Ángel Sanabria.

La renta de un gimnasio de taekwondo oscila entre los 12 y los 40 mil pesos, y a ello deben sumarse los gastos para operar el mismo.

“La renta en la Ciudad de México depende del espacio y de la zona, por ejemplo, el alquiler en Iztapalapa de un dojang chico, de 80 metros cuadrados, te sale de 12 a 14 mil pesos. Hace poco acaba de cerrar un profesor su escuela en un centro comercial de San Jerónimo, él tenía un espacio de casi 200 metros cuadrados en dos niveles y pagaba 40 mil pesos mensuales, entonces, la cotización del metro cuadrado depende de la zona. El 70 por ciento de gimnasios está pagando una renta entre 8 y 14 mil pesos. Ahorita están cerrando los que tienen rentas más fuertes, estamos hablando de un 20 por ciento, pero si esto se extiende hasta septiembre, será un 60 por ciento el que cerrará, y estamos hablando de irnos a una crisis, porque es desempleo total”, mencionó.

Los dueños no pueden obligar al alumno a continuar pagando la colegiatura, ya que no están recibiendo ningún servicio.

“Algunos profesores han estado dando clases en línea, pero del 100 por ciento de los alumnos, solo el 30 se conecta. Al principio sí apoyaban más, pero también hay que entender que la crisis no es nada más para los gimnasios, sino en general, entonces la gente empieza a ahorrar, no quiere pagar colegiaturas. Además, se ha inundado a internet con entrenamientos, entonces ya no hay necesidad de que tengas un asesor, y ellos así lo sienten, entonces ya no ven la necesidad de pagarle a un profesor, y esto está ocasionando apatía, primero por su economía y segundo porque sienten que no se les brinda un servicio”, señaló el profesor, quien también es presidente de la Asociación Capitalina de Taekwondo.

