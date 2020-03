Soy fanática de José Alfredo Jiménez: Patricia Aceves

Patricia Aceves, alcaldesa de Tlalpan y ex rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de Xochimilco, es una persona orgullosa de México, de sus raíces e impulsora de la de la 4T.

Egresada de la Facultad de Química en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la alcaldesa asegura que ser profesora en la UAM le cambió la vida, ya que dicho trabajo tiene un gran valor para el avance de la sociedad.

Sus dos hijos y esposo, compañeros de vida y quienes comparten ideales políticos con ella, la hacen sentir más segura de sí misma, pues éstos, junto a toda su trayectoria académica, la han puesto a la cabeza de una de las alcaldías más importantes de la Ciudad de México.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas ser de grande?

No tenía mucha idea, yo nací en un pueblo petrolero, con todo el contexto del cardenismo y el desarrollo estabilizador, además había mucha conciencia ciudadana, no había consumismo. Imaginaba con ser antropóloga, aunque en mi pueblo no había ninguna, fue mucho después cuando encontré mi vocación, que era la historia.

¿Cuál es tu pasatiempo?

En la Facultad de Química casi no tenía tiempo libre, pero recuerdo que en aquella época no me perdía los festivales de cine. Ahora mi distracción favorita es la jardinería, que también tiene que ver con el trabajo y los estudios que hago por las plantas medicinales, que son toda una tradición.

¿Hay alguien a quien admires?

En este momento no.

¿Cuál es tu cantante y canción preferida?

La música mexicana me gusta mucho, sobre todo de José Alfredo Jiménez, me encanta, me agradan todas sus canciones. Sin embargo, si tuviese que quedarme con alguna de su repertorio sería “Ella”. José es un genio, es impresionante cómo se expresa. También me gusta oír de vez en cuando la música veracruzana.

¿Cocinas?¿Cuál es tu platillo preferido?

Solo me gusta cocinar cuando invito a alguien, de lo cotidiano no mucho. Lo que me agrada es que me cocinen; me encanta la comida mexicana, los famosos antojitos, por ejemplo una gordita, una tostada o unos tacos, aunque debo aceptar que también me encanta la comida francesa.

¿Algún gusto culposo?

No, creo que no tengo. Me considero bastante simple en ese aspecto.

¿Te gusta algún deporte?

El futbol, lo veo con mi esposo, pero solo en algunas ocasiones. Sin embargo, admito que me agrada sintonizar el Mundial que se realiza cada cuatro años. También le echo un vistazo al Super Bowl, pero el deporte que más sigo es el beisbol, sobre todo en la temporada de la Serie Mundial.

Para ti, ¿cuál es la clave para conseguir la felicidad?

La clave es dedicarse a lo que más amamos, con pasión y mucho gusto, algo que nos permita crecer.

¿Cómo lograr el éxito?

Como yo digo: “hay que picar piedra cada día, trabajar y trabajar y después tan solo eso y, de repente, tomas otro camino”. Las cosas que uno realmente quiere hacer las realizas con pasión y comprometido, no importa el camino que uno tome, siempre y cuando te haga sentir satisfecho.

¿Qué fue lo mejor de estudiar historia?

Un momento fundamental fue cuando conocí las ciencias sociales, me dediqué a la historia y se hizo el milagro, me fue mejor como historiadora. También aprendí historia de la química en la farmacia, aunque me hubiera gustado ilustrarme sobre el proceso de la revolución mexicana, pero no lo hice, aunque sí aprendí el desarrollo de la química y la farmacia.

Mi tesis de la maestría fue sobre la introducción de la química farmacéutica moderna en México y me permitió tener muchos premios, trabajar mucho. Me pagan por hacer lo que me gustaba.

Todavía tengo muchas invitaciones al extranjero y si las hago todavía me aplauden, ¡qué maravilla el trabajo universitario!

¿Qué sigue para la Tlalpan en este 2020?

Este año estoy muy contenta, me hice el firme propósito “2020”, ya que me suena a que te caen los veintes en la alcaldía. Es imposible no hacer algo bueno, este año ya tenemos pensado, en primer lugar, una inversión en infraestructura, además de fortalecer el tema de la seguridad, que es fundamental para esta alcaldía. Ya después comprar vehículos, camiones de basura, de redila, autobuses y bicicletas eléctricas para mejorar la movilidad.

¿Cuál es tu libro favorito?

Los grandes problemas nacionales, de Andrés Molina Enríquez.