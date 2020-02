Soy enemiga declarada de la dieta: Azucena Cisneros Coss

La diputada local por el distrito ocho en el Congreso del Estado de México, Azucena Cisneros Coss, asegura que su mayor virtud es la defensa de los derechos humanos pues, en su opinión, “el buen trato con el prójimo genera empatía”.

Con 30 años de experiencia en la política y trabajo social, la nativa de Mixtepec, Oaxaca, considera que el municipio de Ecatepec (al cual representa) puede mejorar en seguridad a través del fomento a la cultura y el deporte.

La socióloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reitera que la felicidad se basa en lo que haces y no en lo que tienes, por lo que, para ella, leer un buen periódico acompañada de café es sinónimo de un momento glorioso.

¿Cómo te defines?

Como una mujer que aprende todos los días de todo lo que le pasa, pero sobre todo que reflexiona permanentemente en sus acciones para mejorar sus errores.

Desde el Congreso, ¿cómo puedes mejorar Ecatepec?

Podemos cambiar el chip de las nuevas generaciones para invitarlas a que vayan por el camino del bien, y lo lograremos a través del fomento en la cultura y el deporte; si los menores están ocupados en acciones benéficas para ellos, los vamos a alejar de cualquier tipo de vicio.

¿Alguna acción concreta para reducir la inseguridad?

Buscando representantes que emitan confianza al pueblo, y en particular, con la creación de redes y espacios donde cada niño del municipio tenga los instrumentos necesarios en materia cultural y deportiva. Con ello, se ofrece una alternativa mucho más saludable y positiva y evitamos que se pierdan en vicios que puedan encontrarse en la calle.

¿Aspiras a la presidencia del municipio?

No. Mis objetivos están planteados para seguir trabajando por y para Ecatepec sin importar el cargo que tenga.

¿Qué influencia tiene un gobernador en su pueblo?

Demasiada, aunque un ciudadano no esté en contacto con todos los servidores y funcionarios públicos a diario, es importante que cada uno de ellos muestre con el ejemplo que les interesa su pueblo, a través de las acciones.

¿Quién es ejemplo de un buen líder político?

El presidente Andrés Manuel López Obrador. Está en constante búsqueda de un cambio, desde arriba hasta abajo, es decir, da señales de buen comportamiento con congruencia y sus acciones nos van a identificar para el cambio de la vida pública del país y de nuestras comunidades.

¿Por qué decidiste ser defensora de derechos humanos?

Desde pequeña nunca fui individualista, pues siempre me han encantado las experiencias colectivas y poder convivir con las personas. Desde entonces he estado en búsqueda del respeto de los derechos de los demás; el prójimo es tan importante como tú mismo.

¿Cuál es tu lema de vida?

“Uno es el colectivo y el colectivo es uno mismo” es el eje en el que dirijo mi vida, porque pensar y tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de ser empático, te lleva a buenos resultados.

¿Cuál es tu siguiente meta?

Mi reto personal y profesional es permanente: trabajar por Ecatepec para buscar la tranquilidad en el municipio… Es mi vocación de vida.

¿Qué te diferencia de las demás personas?

Soy alguien muy sencilla, no necesito de lujos para satisfacerme como persona, con una taza de café y un periódico en la mano soy feliz… no sé si todas las personas disfrutan este momento pero para mí es una rutina gloriosa.

Si pudieses escribir un libro de tu vida, ¿cómo lo llamarías?

Mi sueño de mariposas amarillas. En la vida debes elegir por exaltar lo increíble de una historia, en este caso mi vida; una narrativa contada a través de los elementos bellos y con la reflexión de cada acción que hagas y te lleven a una transformación personal.

¿Qué te hace feliz?

Definitivamente leer en el campo y tomar un buen café.

¿Te gusta bailar?

De todo, soy ecléctica en el baile.

¿Cuál es tu comida favorita?

Como una buena oaxaqueña me encanta el mole y de la mano las enchiladas. Me considero enemiga de las dietas, de hecho me encanta la comida de Yucatán porque parte de ella es muy aceitosa y sabrosa.

¿Y en el ámbito musical?

Soy de música y canciones más tranquilas, de la trova y un poco de rock en español.

¿Cuál es tu libro favorito?

Yo diría que Cien años de Soledad, del escritor Gabriel García Márquez.