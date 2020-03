Sistema financiero requiere inversión con enfoque de género: BID

Silvia Rodríguez

Ciudad de México / 05.03.2020 17:04:17





El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest considera que en el sector financiero hacen falta más inversiones con enfoque de género y aseguró que invertir en las mujeres tendrá grandes beneficios para la sociedad.

“La inversión con enfoque de género, invertir en empresas lideradas por mujeres, invertir en empresas cuyos productos tengan un beneficio para las mujeres o invertir en empresas que tenga un liderazgo diverso, porque cuanto tienes liderazgo de género, tienes hasta un 21 por ciento de rendimiento más grande y si tienes diversidad étnica, hasta 33 por ciento”, indicó la jefa de género y diversidad en el BID Invest, Stephanie Oueda.

Después de su participación en el evento Ring the Bell for Gender Equality, añadió que el sector financiero tiene una oportunidad muy grande, pues hay aproximadamente 50 por ciento de mujeres que entra a éste, pero no llega a puestos de liderazgo y una de las soluciones sería que las instituciones se enfocaran en cómo retener y desarrollar un mejor talento, así como en programas de mentoría.

La funcionaria del BID agregó que en el sector financiero se están dando cuenta que no se necesitan solamente a las mujeres en puestos de trabajo, sino que también son clientes, por lo que si se entiende lo que el cliente necesita, se pueden desarrollar productos.

Abundó que a pesar de que invertir en mujeres tiene un gran beneficio, el problema tiene que ver con un cambio social, que tomará tiempo; sin embargo, también se está viendo que las cosas se están acelerando, por lo que “estoy muy optimista en ver cómo está avanzando el sector financiero, es más, es momento de tomar acción”, expuso.

MRA

​