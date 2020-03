Sinaloa: secretario de Salud come en hotel de paciente de coronavirus

El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, desayunó esta mañana en el bufete del hotel en Culiacán donde está aislado el paciente con coronavirus.

El funcionario estatal desayunó junto con otros funcionarios en el hotel para tratar de calmar la psicosis generada por la confirmación del caso.

Durante el fin de semana Torres Encinas dijo que ya se le había retirado todo el medicamento al paciente porque ya que presentaba mejorías.

El funcionario añadió en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula que no hay ningun otro caso confirmado o sospechoso en la entidad.

Reiteró que ninguna persona en el hotel corre riesgo de un contagio, por lo que pidió a la población mantener la calma.

«Nosotros hicimos una capacitación en el hotel, hoy comimos en el hotel, no corren riesgos, no es un virus que sea aeroportable, que se vaya a transmitir por ese camino, la gente que entra no corre riesgo, a menos que uno fuera muy irresponsable y el médico no entrara con las medidas correspondientes (…) El virus no traspasa muros»,afirmó.