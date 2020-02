Sherlyn responde a Jorge Clarividente por acusación de amenazas VIDEO

View this post on Instagram

Gracias maravilloso 2019 te despido con gratitud y amor, fuiste un año en el que disfruté, ame, viaje, trabaje en proyectos aprendí, solte, me caí, me levanté, me reí hasta que me dolió la panza, estuve con mi familia, los valore, me valoré, hice amigos nuevos, conserve a los que tenía,llore muy poco, guarde silencio para escucharme,me enamore… de mi, crecí y estuve lista para tomar la mejor decisión de mi vida, convertirme en mamá y hoy te recibo 2020 el año en el que vere los ojos del amor de mi vida, mi bebé que hoy cumple #18semanas viviendo y latiendo en el amor más incondicional del mundo #nuestrobebé