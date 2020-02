Sergio López: Fui considerado niño genio, pero decidí no vivir de eso

Sergio López (Ciudad de México, 1959) asegura que fue “un niño genio”, capaz de realizar difíciles cálculos matemáticos y comprender fórmulas físicas y químicas sin ningún problema; sin embargo, contrario a esa gran habilidad, prefirió inmiscuirse en el mundo de la creatividad y de la comunicación.

El presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas (AVE) se define como un amante de hacer negocios, de la gente y está contra el maltrato animal. En sus tres perros, dice, ha “encontrado la generosidad y cariño que nunca había tenido”.

¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene de su infancia?

Jugar con mis hermanos, tengo seis. También la convivencia familiar y la capacidad de construir fórmulas que ningún adulto a mi alrededor tenía, así como haber jugado a los castillos y después destruirlos. Cuando aprendí a vivir mi soledad, pese a que tengo tantos hermanos, empecé a disfrutar mi vida.

¿Algo que nadie más sepa de usted?

Soy una persona que transmite poco, casi nadie sabe de Sergio, por ejemplo, que soy escritor, no he publicado ningún libro, pero tengo tres escritos. De niño fui considerado genio y por eso me abstraía, resolvía cálculos matemáticos, fórmulas físicas y químicas, pero decidí no vivir de eso.

¿Cómo es un día libre para Sergio?

Primero, disfrutó la naturaleza, soy fan de ver el amanecer y también de los atardeceres, de sentarme y leer o ponerme a reflexionar. Estoy hablando de un día sin integrar a nadie más, disfrutando la comida y del momento. Tengo tres perros: Fluffy, Nicole y Baily, me encanta convivir con ellos, he encontrado una generosidad y un cariño que nunca había conocido en un animal.

¿Le gustan los animales?

Mucho, y odio a la gente que los maltrata. No es justo, no es correcto, es una falta de humanidad, es una falta de cariño a la vida y me parece absurdo; está bien que no quieran a los perros, pero maltratarlos me parece que es un insulto al mundo y a la vida.

¿Cuál es su comida favorita?

No tengo una comida favorita, es por días, por momentos.

¿Qué está leyendo ahorita?

Me encanta leer a Ana María Olabuenaga, quien escribe aquí en MILENIO sobre los linchamientos digitales. Es una joya, porque refleja la realidad de ese mundo, de la influencia que tienen las redes sociales, de cómo pueden construir o destruir la vida de una persona, de una empresa, de una comunidad o de un país. Hablando de libros, La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera, es uno de mis favoritos.

¿Su más grande pasión?

La música, me gusta de todo tipo, pero la clásica es mi favorita. No toco ningún instrumento, pero canto todos los domingos con un grupo coral; de niños cantábamos, éramos un grupo de 50, los reencontré hace como siete años y ahora lo hacemos por gusto, nada es público, simplemente lo hacemos para reunirnos.

¿Tiene un gusto culposo?

Me he vuelto adicto a los pasteles, no comía nada dulce y no puedo comer nada de eso, pero me hice adicto.

¿Algún consejo para los jóvenes que quieren empezar en el mundo de los negocios?

Hay que vivir con intensidad, los problemas son también oportunidades; hay que ponerle pasión a la vida, hay que dejar de pensar solo en nosotros y hay que hacer del mundo un lugar mejor.

¿En dónde le gusta celebrar un momento especial?

Si se trata de ir a un lugar especial, me gusta salir de México, pero también me encantan los Pueblos Mágicos que hay en él, por la magia que tienen y lo pintorescos que son.

¿Si no viviera en México, en dónde le gustaría vivir?

Me encantaría vivir en Barcelona o en Madrid, son mis ciudades favoritas porque tienen un encanto increíble, tienen vida, me fascina que tienen también muchísima cultura, por supuesto la comida es riquísima y tengo mucha afinidad con los españoles; además de todo, me gusta su historia, su cultura, su arquitectura, la gente te recibe con los brazos abiertos y la verdad te la pasas muy bien ahí.

¿Cuál es su lugar favorito?

¿Mi lugar favorito? Que linda pregunta… es que tengo muchos, pero me gusta demasiado San Miguel de Allende, es un lugar mágico, tiene bastante diversidad, cultura, color, vida, se come delicioso, es un lugar tranquilo y tiene mucha tradición, pero además es un lugar que está en movimiento y tiene una magia y mucho valor.

¿Cuál es su tradición favorita?

Las festividades de los muertos, son increíbles, tienen una calidad inigualable, un arte exquisito, hay mucho ingenio, es maravilloso cómo se celebra la muerte, pero claro, no con drama, sino con alegría, con color y con magia que se siente al estar ahí.

¿Qué significa AVE para ti?

Entre tantas cosas que te podría decir, las que más resaltan para mí son oportunidad, innovación, desafío y grandeza.