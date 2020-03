Senado: encuentran equipo de espionaje en oficinas del PAN

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado denunció que han sido víctimas de espionaje y mostraron un micrófono que se encontró oculto en sus oficinas por parte de personal administrativo, por lo que se llamó a la Fiscalía General de la República para investigar cada una de las oficinas.

En medio de la sesión de este jueves, los legisladores panistas tomaron la tribuna de manera pacífica y solicitaron la palabra.

Mauricio Kuri, coordinador de la bancada panista expresó:

“Me acaban de avisar gente administrativo del grupo parlamentario que estábamos siendo espiados y me acaban de entregar estos micrófonos yo pensé que había sucedido hace muchos años que había sucedido esto. En este momento le estamos entregando señora presidenta una carta para que podamos llamar al Ministerio Público para que pueda hacer las investigaciones”.

Tras el respaldo de todos los grupos parlamentarios, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Angel Osorio Chong, dijo que se debe suspender la sesión y esperar a la Fiscalía General para revisar cada una de las oficinas.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló:

“Hemos reprobado y ahora reprobamos este tipo de prácticas ilegales pero además inadmisibles no debemos aceptarlas y el grupo de morena exige una investigación a fondo por la Fiscalía General de la República y actue con todo el rigor de la ley, este tipo de practicas que no solo son ilegales sino de la peor lacra que no podemos admitir”