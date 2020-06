Sebastián Villa se defiende tras acusaciones de violencia de género

Sebastián Villa, jugador colombiano de Boca Juniors, rompió el silencio después de que su ex pareja -Daniela Cortés- lo denunciara de violencia de género, primero a través de la red social Instagram y posteriormente ante las autoridades pertinentes en Argentina.

El futbolista, de 24 años, platicó con una agencia de noticias del país sudamericano para defenderse y asegurar que ha sufrido «amenazas de acabar su carrera» por parte de Cortés.

Aseguró, además, que extraña su casa y a su perro pero que no permitirá «pagar una extorsión» para que todo vuelva a la normalidad.

El abogado del jugador xeneize desmintió a la hermana de la ex pareja de Villa, Cinthya Cortés, y aseguró que las capturas de pantalla que habían sido presentadas como pruebas contra su cliente eran fuera de contexto y que se habían omitido partes claves.

Villa, a través de una audiencia hecha en la plataforma para videoconferencias Zoom, comentó que Daniela Cortés había utilizado los datos de su tarjeta de crédito en Colombia sin su autorización. Además, el futbolista acusó a su ex pareja de robarle dinero y chantajearlo diciéndole que estaba embarazada cada vez que estaban a punto de terminar la relación.

Otra de las declaraciones que realizó el jugador oriundo de Bello, Colombia, fue que Daniela Cortés en diversas ocasiones le había amenazado con provocarse lesiones ella misma para arruinar su carrera futbolística.

El 27 de abril, Daniela Cortés -ex pareja de Villa-, denunció al jugador a través de una serie de videos y fotos publicados en Instagram, en donde deja ver su rostro golpeado.

«Este es el verdadero Sebastián Villa, el que maltrata mujeres, porque no he sido la única. Yo solo le pedí a él y a sus empresarios ayuda para poder viajar a mi país y estar con mi familia y mi hija es lo único que necesito en estos momentos, ya no aguanto más me siento frustrada ante esta situación», es parte de la acusación presentada públicamente por Cortés en Instagram.

Tan solo un día después de presentar las pruebas en la red social, Cortés ratificó la denuncia ante la fiscalía de Esteban Echeverría en Buenos Aires, Argentina.

Cortés amplió su testimonio, señalando a Villa como un golpeador de mujeres e incluso que llegó a amenazarla de muerte.

Dentro de las acusaciones que ha llegado a presentar la otrora pareja sentimental de Sebastián Villa, se encuentra una donde denuncia al jugador de haberle provocado un aborto .

«El año pasado, para mayo estuve embarazada de él. Un día tuvimos una discusión muy fuerte, donde me pegó y me maltrató. A los pocos días tuve un sangrado impresionante, pero fui al día siguiente al médico porque me levanté con cólicos. Efectivamente, me hicieron una radiografía y me dijeron que ya no había más feto. Perdí el embarazo por los golpes que me había dado«, relató Cortés a Crónica TV.