Rosario Robles. Juicio político pasa a Senado para aprobación

Después de 94 años, la Cámara de Diputados, erigida en órgano de acusación, realizó un juicio político a Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos de recursos públicos a través de la llamada “Estafa Maestra”.

Con 271 votos a favor, la mayoría de Morena y sus aliados, así como Movimiento Ciudadano, con la ausencia del PAN, PRI y PRD, en un hecho histórico, y en menos de dos horas, incluido un receso de 45 minutos por la irrupción de trabajadores de la Cámara de Diputados en el salón de sesiones, el pleno desahogó a favor el dictamen de la Sección Instructora que acreditó elementos que responsabilizan a la ex funcionaria en la malversación de recursos públicos, se envió al Senado para su análisis, discusión y eventual aprobación.

Durante los alegatos, sin la presencia de la imputada, que la noche de ayer a través de sus redes sociales rechazó asistir al Palacio de San Lázaro, su representante legal, el abogado Alberto Sánchez Rojas, quien acusó que desde el inicio del juicio ha sido visible “una saña inaudita” se violaron los derechos humanos que como persona y mujer le corresponden a Robles.

En respuesta la diputada de Morena, Tatiana Clouthier una de las dos personas que solicitó el juicio político contra Robles, negó que se hayan violado los derechos humanos de la imputada.

“No se le está haciendo ni violando el derecho a una mujer, se le han violado los derechos a millones de mexicanas cuando se les quitó su registro público, no es una mujer, hablamos del bien mayor, sobre el bien menor… No hay atropello, no nos dejemos engañar, la justicia y la tarea que nos compete tiene que llevarse a cabo y no podemos pensar que, porque una mujer hace o comete ciertos delitos”, sostuvo.