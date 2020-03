Ronaldinho abandona Fiscalía de Paraguay tras rendir declaraciones

El exfutbolista brasileño Ronaldinho y su hermano Roberto volvieron a su hotel en Asunción tras declarar siete horas y media en la Fiscalía por la posesión de documentos falsos de identidad que exhibieron cuando llegaron a la capital paraguaya desde Brasil.

El excampeón mundial con Brasil vino a Asunción invitado por una fundación humanitaria dedicada a niños carenciados. Además, tiene previsto lanzar un libro de memorias.

Ronaldo de Assis Moreira, como figura en su documento de identidad, junto con su hermano Roberto se introdujeron en un automóvil que los esperaba a la salida del edificio de la Fiscalía y se dirigieron con destino a su hotel.

T ras presentar su declaración, el ex jugador del Barcelona no quiso hablar y dejó que su abogado Adolfo Marín fuera el encargado de llevar este asunto, aunque todavía continúa bajo investigación.

“Él (Ronaldinho) sigue sometido al proceso, puede salir del país pero decidió no hacerlo, él no está imputado, no tengo idea de cual sea la decisión del Ministerio Público”, explicó Marín.