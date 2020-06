Rodolfo Pizarro: El Negro Santos es mi juguete

Vuelve la polémica. Rodolfo Pizarro ha protagonizado varias peleas con Antonio Carlos Santos a través de redes sociales , ante ello el jugador del Inter de Miami señaló que no siente rencor hacia el ex americanista sino que, más bien éste le ayuda a matar el aburrimiento.

Durante un Instagram Live que Pizarro sostuvo con su ex compañero de Chivas, Oswaldo Alanís, Rodolfo apuntó que «le contesto para picarlo».

«Yo no le tengo odio al Negro Santos. Yo le contesto para picarlo. Yo no me molesto, juego con él, es mi juguete cuando estoy aburrido . No tengo nada que hacer digo: a ver Negrito , ven, di algo, te contesto para que tengas algo que hacer”, dijo Pizarro.

Asimismo, Pizarro consideró que las críticas que ha recibido de Santos son «en mala fe», pues todo lo ve negativo, además se comparó con él y mencionó que «jugamos al mismo nivel» .

«Ya hace sus comentarios en mala fe, él no es feliz porque a todo le ve lo negativo. Él está enojado porque no sé si no supo administrar su dinero o no ganó tantos títulos y está enojado que ahorita paguen más. Si me critica Hugo Sánchez que jugó en el Real Madrid y ganó lo que ganó, lo entendería porque me puede criticar por lo que ganó, pero ese señor pasó por 9 equipos, destacó en 1 y jugamos al mismo nivel, no es como que él jugara una Champions”, sentenció.