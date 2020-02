Ringo Starr en México. El ex Beatle vuelve en octubre

Milenio Digital

Ciudad de México / 24.02.2020 13:31:26





Ringo Starr regresa a México este 2020. Será en octubre cuando el ex Beatle ofrezca un concierto en el Auditorio Nacional acompañado de su All Starr Band, para presentar su vigésimo disco de estudio, titulado What’s My Name.

La noticia fue confirmada en la cuenta de Twitter de Ocesa Total, con un tuit en el que se indica que el concierto de Ringo Starr se llevará a cabo el 20 de octubre. La preventa será los días 2 y 3 de marzo. La venta general arrancará el 4 de marzo.

La All Starr Band está integrada por Steve Lukather, Colin Hay, Gregg Rolie, Warren Ham, Gregg Bissonette y Hamish Stuart.

Aquí te dejamos los precios de los boletos del concierto de Ringo Starr en el Auditorio Nacional:

Preferente A 3 mil 580 pesos

Preferente B 3 mil 360 pesos

Preferente C 3 mil 180 pesos

Preferente D 2 mil 880 pesos

Luneta A 2 mil 280 pesos

Luneta B mil 980 pesos

Luneta C mil 700 pesos

Balcon A mil 820 pesos

Balcon B mil 580 pesos

Balcon C mil 220 pesos

Piso 1A 960 pesos

Piso 1B 820 pesos

Piso 1C 760 pesos

Piso 1D 620 pesos

Piso 2A 740 pesos

Piso 2B 690 pesos

Piso 2C 590 pesos

Piso 2D 480 pesos

