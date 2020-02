Repunte de sector vivienda, hasta en 4 años: expertos

En octubre de 2019 el Gobierno de Ciudad de México anunció 12 corredores de desarrollo inmobiliario con el fin de impulsar la creación de viviendas con precios desde 450 mil hasta un millón de pesos; sin embargo, la contracción sistemática de este mercado copado en 2019 puede costar entre tres y cuatro años para recuperar el ritmo de crecimiento que había mantenido, consideraron expertos.

El director general de la consultora de análisis inmobiliario Softec, Eugene Towle, indicó que durante 2019 se llevó a cabo un menor número de proyectos y ventas a escala nacional, por lo que este año se comienzan a agotar los inventarios.

“Lo que ha pasado es que el año anterior arrancaron muy poquitos proyectos a escala nacional, por lo que pensamos que en general habrá una contracción en los mercados de interés social, medio y residencial por una escasez de oferta por falta de mercancías, no por demanda”, explicó en entrevista.

Indicó que para Ciudad de México, que se vio más afectada por las decisiones gubernamentales de regeneración urbana y que afectó a los desarrollos que ya estaban planeados, se ve de nuevo el apoyo. “Aparentemente las autoridades ya captaron que la actividad inmobiliaria hace parte de la economía de la ciudad”, pero estima que los proyectos se planearán en 2020 y se van a comenzar a ejecutar en 2021, por lo que todavía persistirá la contracción en el mercado.

“El proceso de arrancar un proyecto, encontrar un terreno, evaluarlo, planear, armarlo, conseguir el financiamiento, iniciar el proceso de obra, preventa, terminar las unidades, escriturarlas y cobrarlas, lleva en promedio tres años, por lo que las personas que no tienen terrenos pero si otras partes del proceso tienen que seguir buscando, y qué veremos en 2020, que se activen de nuevo con las preventas de los proyectos”.

Los corredores anunciados por CdMx fueron el de Centro Histórico, Eje Central, Pino Suárez, Vallejo, Insurgentes Norte, Chapultepec, Avenida Hidalgo, Ferrocarriles Nacionales Xochimanca, Reforma Norte, Atlampa, Zona Rosa y Tacubaya.

De acuerdo con los números de la consultora, durante 2018 fueron vendidas 300 mil viviendas, mientras que para el cierre de 2019 se estima que fueron colocadas 240 mil y para 2020 serán 198 mil, “porque no hay mercancía en los inventarios y no se puede vender lo que no hay”.

A diferencia de los años anteriores, indicó que para este no existe la alta demanda de inversionistas y de compradores, lo que obligaba a subir los precios, por lo que se verá un cambio en la estructura donde la demanda será únicamente de consumidores.

“Los productos que van a ser exitosos este año son aquellos que realmente atiendan al consumidor, que estén enfocados en resolver las necesidades de las personas que van a vivir en esas zonas y no necesariamente como un producto de inversión para buscar posibles inquilinos”.

En este sentido, el director general adjunto de JLL México, Héctor Klerian, coincidió en que 2020 será mejor que el año pasado por la mayor claridad sobre los permisos, licencias y lineamientos que estuvieron detenidas durante el primer semestre de 2019 y que generó incertidumbre en la construcción.

“En términos de demanda, luego de sufrir una reducción de 20 por ciento respecto a 2019, este año se necesita del crecimiento de la actividad económica en general del país que será beneficiada por el T-MEC y vamos a observar mayor actividad. No son grandiosas las perspectivas, pero sí pintan mejor”, dijo en entrevista el directivo de la firma en servicios especializada en bienes raíces.

Los expertos indicaron que la preocupación está en los inversionistas que tenían como nicho comprar varias unidades y ponerlas en venta o bien retarlas, pues están llevando sus inversiones a otros mercados.

“Los inversionistas no están especulando con inmuebles, están buscando otras alternativas de inversión; entonces el mercado está regresando a ser de usuarios, por lo que los productos de más de 4 millones de pesos que se estaba enfocando a inversionistas, se tendrá que regresar a los usuarios y costará mucho trabajo sacarlo”, afirmó Towle.

El directivo de JLL señaló que se debe dar certidumbre a los inversionistas con movimiento económico, retomar los proyectos detenidos y reactivar rápidamente los segmentos de vivienda, principalmente, que han mostrado una caída en el ritmo de ventas.

“Hay dos tipos de inversionistas, quien compra un terreno, arma un proyecto y se pone a venderlo, y en este tipo vemos una reactivación; el otro es quien se encarga de comprar en preventa y vender las unidades antes de que se entreguen los desarrollos terminados o ponen en renta las unidades para tener una ganancia en su inversión, y son éstos en los que vemos que están cambiando de giro las inversiones”.

Softec indicó que para la vivienda de interés social se destaca una contracción de mercado por la falta de proyectos en el segmento; sin embargo, los mercados estables son los de nivel medio, de 850 a 2 millones de pesos, y el de 2 a 4 millones de pesos, por ser más “nobles”.

Modernidad

Ciudad de México sigue siendo una zona de vital importancia para los desarrolladores inmobiliarios por su oferta cultural, laboral y educativa; es un referente de modernidad no solo para América Latina sino para el resto del mundo, se indica en un reporte de Lamudi.

Población

La entidad tiene aproximadamente 9 millones de habitantes, pero con la Zona Metropolitana del Valle de México suma más de 21 millones, lo que la coloca en el quinto puesto de ciudades más pobladas del mundo y el segundo lugar en el país.

Preferencias

Vivir en CdMx ocupó en 2019 el primer lugar en búsquedas en línea de inmuebles, con 24%; sigue el Edomex, con 13%; Jalisco, 11%; Nuevo León, 9%, y Puebla con más de 5%, señaló el reporte de Lamudi.