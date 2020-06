Renuncia editor de NYT por polémica en artículo sobre protestas en EU

AFP

Nueva York / 07.06.2020 18:23:59





El jefe de opinión del The New York Times renunció al cargo después de haber recibido críticas de sus propios compañeros de redacción por haber publicado una columna de un senador republicano en la que pedía el despliegue militar para enfrentar las protestas en el país.

James Bennett, responsable de las páginas de editoriales y de opinión desde mayo de 2016, defendió la columna titulada «Envíen al ejército» del senador Tom Cotton. El editor argumentó que ese artículo era un ejemplo del compromiso del periódico con la diversidad ideológica, unas palabras que desataron la ira tanto dentro como fuera de la redacción.

Cotton pide en su texto una «muestra abrumadora de fuerza para dispersar, detener y finalmente disuadir a los infractores de la ley«, como respuesta a las protestas contra el racismo que se producen desde finales de mayo en Estados Unidos tras el homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis.

Cerca de 800 empleados del periódico firmaron una petición en protesta por la publicación de la columna. Muchos de los empleados del periódico tuitearon: «Haciendo esto se pone en peligro al personal afroamericano del New York Times».

A.G. Sulzberger, propietario del diario, defendió en un principio la decisión de publicar la columna, pero luego dijo que el texto no cumplía con los estándares del New York Times. Bennet reconoció después que no había leído la columna antes de su publicación.

El diario nombró a Katie Kingsbury, en el periódico desde 2017, responsable interina de opinión hasta pasadas las elecciones presidenciales de noviembre.

Sulzberger consideró el domingo a Bennet como «un periodista de enorme talento e integridad» en un comunicado en el que anunciaba su renuncia. «James y yo acordamos que se necesitaría un nuevo equipo para dirigir el departamento a través de un período de cambios».

La nota no mencionaba la controversia generada por la columna, pero el propietario reconocía que en «la última semana se ha detectado un colapso significativo en el proceso de edición, y no es el primero en los últimos años».

