Renata Zarazúa sorprende y elimina a Sloane Stephens del AMT 2020

La mexicana Renata Zarazua le dio una gran alegría a la afición de Acapulco al eliminar a la mejor sembrada del Abierto Mexicano de Tenis 2020, Sloane Stephens, a quien venció en dos sets por 6-4 y 6-2.

Tras ganar este partido, Zarazua aseguró que lo más complicado fue lo mental, ya que desde que se dieron a conocer los cruces, no dejó de pensar en la rival que tendría en la primera ronda.

«Fue un partido muy duro mentalmente, sobre todo encarar este partido me costó mucho porque normalmente el draw salió el sábado y no te lo puedes sacar de la cabeza», expresó.

Aunque sabía lo difícil que sería este enfrentamiento, la mexicana aceptó que al momento del juego los nervios no fueron como ella pensaba, y mejor comenzó a seguir su plan de trabajo que había preparado ante la estadunidense.

«No estaba tan nerviosa como me lo esperaba, como fue yendo el partido, cada set empecé a estar más tranquila, creo que empecé muy bien, haciendo lo que tenía que hacer, tenía un plan de juego y lo importante era seguir ese plan de juego, porque sabía que me iba a funcionar».

Una de las personas que fue clave en este triunfo fue su hermano, con quien comenzó a entrenar este año, y el motivo se debe a que él fue el personaje que supo controlar su temperamento.

«Mi hermano me estuvo ayudando muchísimo, es la primera vez que viajo con él y desde este año empezamos a trabajar juntos, entonces en la parte mental me ayudó muchísimo, cada vez que entraba a la cancha me decía que tenía que estar tranquila, que tenía que jugar punto por punto y me prohibió pensar en el marcador, entonces eso fue lo que hice y funcionó».