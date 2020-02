Reach busca que lectores entreguen más datos

Patricia Nilsson

Londres / 25.02.2020 03:39:04





Reach quiere que sus lectores entreguen más de sus datos, ya que la editorial de periódicos locales más grande de Reino Unido lucha con la caída de los ingresos por publicidad impresa.

Los títulos del grupo, que incluyen los periódicos Daily Mirror, Star y Express, tienen 47 millones de lectores mensuales, pero solamente 1 millón de estos están registrados, lo que significa que le dieron su consentimiento al grupo para que tenga acceso a información como su dirección de correo electrónico o código postal. Ese tipo de datos son valiosos ya que permiten a los anunciantes desarrollar una imagen más clara de las audiencias y dirigirse a ellas en consecuencia.

El director ejecutivo Jim Mullen dijo que quiere aumentar el número de lectores registrados a 7 millones en los próximos tres años.

“Tendrás que preguntarle al gerente anterior (por qué no tratamos de acceder a los datos de los lectores) pero simplemente no ha sido la estrategia central”, le dijo Mullen, quien asumió el mando de la compañía hace seis meses, al Financial Times el lunes. “Con una mejor orientación, el rendimiento por anuncio puede subir un par de peniques, pero con 47 millones de usuarios eso puede hacer un cambio significativo”.

“Es bastante extraordinario, simplemente no le dijimos a la gente que éramos tan grandes”, agregó.

Sus comentarios se produjeron cuando Reach informó una utilidad antes de impuestos de 121 millones de libras en 2019, un regreso después de tener una pérdida neta de 120 millones de libras en el año anterior cuando depreció el valor de sus títulos regionales en 200 millones de libras debido a un clima más difícil para los anunciantes después del voto por el Brexit.

Las acciones subieron hasta 5.7 por ciento para llegar a 1.84 libras en las primeras operaciones.

Sin embargo, Reach dijo que los ingresos por publicidad impresa cayeron en 20 por ciento el año pasado a 152.2 millones de libras.