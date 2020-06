Radio en México: el sector cultural al precipicio

La catástrofe que avasalla al sector cultural en México no empezó con el covid-19. Viene de lejos; en el mandato de Peña Nieto había más señales de alarma. Con las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, el sector cultural va hacia el precipicio; empresas, creadores y gestores van quedándose sin dinero, sin trabajo y sin esperanzas. Está de más enumerar la lista de los daños; los que vivimos en y para la cultura los conocemos y cada mañana nos sorprende, para mal, una nueva disposición que atenta contra la creación y la ciencia.

En este contexto, no es casual lo que sucede hoy en los medios: sus espacios culturales se reducen o desaparecen. El patito feo se llama Cultura y todos los gobiernos, y el actual más, le hacen el ídem. Es el caso del concepto cultural, científico y de carácter social que nació hace más de veinte años en las emisoras Radio Red 1110 y Radio Centro 1030, pertenecientes al Grupo Radio Centro (GRC); ese concepto único y exitoso —del cual formé parte— murió hace días. El poco dinero que por publicidad ingresa en este sexenio a los grupos radiofónicos, hizo que GRC prescindiera del patito feo.

Hace 18 años me integré a GRC como conductora. Tiempo atrás, creé en Radio UNAM cinco series. Corrieron los años. Me fui. Soñaba con estar en la mítica Radio Red. Y un día ocurrió: intempestiva y felizmente, ocurrió.

Fue un jueves del 2002 cuando me invitó Patricia Dávalos, en ese entonces gerente de Radio Red. Tres días después, estaba yo al micrófono. Y todos los domingos que caben en diez años, hice dupla con el buen Humberto Musacchio, quien se inició así en ese medio. Al cumplirse la década, William Hiarmes —nuevo gerente de Radio Red— me propuso crear mi programa. Lo bauticé Entre Nos. El objetivo: cultivar la entrevista de semblanza, como lo hice durante diez años en Retrato Hablado, en complicidad con Fernando Curiel, director de Radio UNAM. Actualmente, Retrato Hablado, habita en Fonoteca Nacional. Los 250 artistas ahí reunidos tenían más de 60 de edad; hoy viven en el panteón. Queda su fabulosa memoria en soporte digital.

Entre Nos fue continuación de la tarea por retener los recuerdos de otros creadores. Más de 300 dejaron huella en Entre Nos. Algunos como Cathryn S. Blair, Fernando del Paso, Emma Elena Valdelamar, Juan María Alponte, Virgilio Caballero, Rosenda Monteros y Juan Tovar, fallecieron en el curso de ocho años de Entre Nos. Otros como Ana Ofelia Murguía, Ernesto Gómez Cruz, Pilar Rioja, Guadalupe Parrondo, Basia Batorska y cientos más, regalaron a mi público su sabiduría.

Fue otro jueves pero de mayo del 2020 cuando tuve que cerrar Entre Nos. Grupo Radio Centro me comunicó —al igual que a 34 titulares más de programas— que bajaba de internet la emisora Radio Centro 1030 —por la que ahora transmitíamos—. Nos sorprendió la noticia; nos dolió. Fue un proceso duro; sin duda también para directivos de GRC que sostuvieron la existencia de un perfil único en el dial.

Pero hace años que GRC vive una situación financiera difícil de comprender. Me lastima esa crisis en GRC, empresa que fue mi casa; ahí sembré afectos que fructificaron. Al desaparecer nuestros 35 programas, se pierde esa radio cultural y social que atrajo gran público. Ningún otro grupo radiofónico comercial le otorgó tanto espacio —24 horas continuas en dos emisoras— a la música clásica, a la crítica del cine, a los libros, la historia, las artes plásticas, la discusión de la ciencia, el medio ambiente, lo jurídico y fiscal, así como a las religiones y a la salud emocional. Por eso el arraigo impactante de la gente a nosotros. No eran números de rating, son seres humanos. Constituíamos su opción en el cuadrante comercial; el refugio a la soledad. Ese perfil, cuidadosamente diseñado por Amalia Gómez de Aguirre, Sergio González Lafón, Carlos y Francisco Aguirre Gómez, Patricia Dávalos, William Hiarmes y Gonzalo Yáñez, enriqueció a la audiencia de Radio Red 1110 y Radio Centro 1030. El público hoy está en la orfandad, nos reclama y exige explicaciones.

Se dice que una estación comercial de perfil cultural no atrae publicidad. Ese es un prejuicio de los agentes del ramo que desconocen o desprecian la riqueza del arte y la ciencia. Por ley, todo consorcio radiofónico comercial debería dedicar una de sus emisoras al arte y la ciencia. Si esto hubiese ocurrido hace setenta años hoy seríamos una sociedad más preparada y analítica, menos proclive a los espejismos electorales y políticos.

Los actuales no son buenos tiempos para medio alguno; la escasez de publicidad comercial y la falta de publicidad gubernamental los está ahorcando. El presidente de México tal vez piensa que los empresarios mediáticos no la merecen, o no la necesitan. El dinero que los gobiernos destinan a anunciarse en medios, no es ilegal; tampoco una dádiva. Es rasgo de apertura democrática de los presidentes apoyar la existencia de la prensa, la radio y la televisión comercial y pública; son entes necesarios para la información y formación de la sociedad.

Hoy digo adiós a Grupo Radio Centro; sus estaciones son parte de la educación sentimental y cultural de los mexicanos. Mis compañeros y yo iremos por nuevos caminos. Ojalá GRC tome decisiones sensatas y profesionales, supere el bache económico que lo ahorca y regrese, fortalecido, a la pelea por el cuadrante, como el gran grupo que fue y el único que se ocupó de las humanidades, íntegramente. Dejo aquí, para GRC, una de mis tres palabras favoritas: Gracias.

ÁSS