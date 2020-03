Pumas: Marco García se lesiona la rodilla; es baja por seis meses

Las malas noticias no cesan para Marco García. El joven mediocampista de Pumas, señalado por acusaciones de acoso hacia una maestra en 2017, estará fuera de seis a siete meses por una rotura de ligamento cruzado, la cual sufrió el viernes pasado ante América el viernes pasado y le impidió continuar en el clásico capitalino.

Míchel González reveló las causas por las que su juvenil no estuvo presente en el partido, lamentando las versiones en las que se indica que su ausencia se debe a su problema extracancha.

Sobre la situación que vive su jugador, el técnico español no quiso entrar en detalles, pero expresó que si bien apoya a su elemento, también quiere escuchar a la víctima en privado para conocer a fondo su versión, por todo el complicado panorama que se vive en la actualidad por la violencia de género.

“A mi jugador le apoyo, pero también a la maestra, no sé si en ese caso denunció. Me gustaría escucharla, pero no en los medios”.