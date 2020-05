Puente de Brooklyn. Qué películas se han filmado ahí

El Puente de Brooklyn es uno de los sitios más conocidos de Nueva York. La construcción, que se comenzó en 1870 y se inauguró el 24 de mayo de 1883, conecta los distritos de Brooklyn y Manhattan, por lo que diariamente es transitado por miles de peatones y vehículos.

La magnitud y arquitectura del Puente, que para muchos ofrece un recorrido de lo más romántico, ha provocado que con los años cobre relevancia, al grado de que sus apariciones en películas y series son considerables. A continuación, conoce algunas cintas que han usado este sitio como set de grabación.

Cloverfield

La película de terror dirigida por Matt Reeves y lanzada en el 2008 desarrolla una de sus escenas cumbres en el puente: mientras miles de personas huyen de una criatura monstruosa a través de la estructura, ésta colapsa. Un momento perturbador.

Soy leyenda

En la película de ciencia ficción del 2007 donde Will Smith encarna a un científico que sobrevive a una plaga que transforma a los hombres en seres violentos, el puente sufre un destino trágico.

The Amazing Spiderman 2

Los superhéroes han hecho que el puente sea escenario de muchas de sus batallas, aunque uno de los momentos más destacados de un enmascarado – y que nada tiene que ver con destrozos – ocurrió en la cinta The Amazing Spiderman 2 (2014), cuando el Hombre Araña se le declara a Gwen Stacy haciendo uso de la estructura como si fuera una cartulina.

Godzilla

Siempre que llega a Estados Unidos, Godzilla arrasa con Nueva York. Por eso, las ocasiones en que el gran reptil ha destruido el puente son bastantes, aunque la escena de la versión de 1998, donde persigue a un auto, no tiene desperdicio.

Al otro lado de Brooklyn

La estructura no podía dejar de ser protagonista de una película (sin necesidad de ser destruida). Por eso, en 1984, el director Menahem Golan lo usó como escenario principal para su cinta Over the Brooklyn Bridge (Al otro lado de Brooklyn, en español).

Tarzan

Una vieja versión del hombre criado en la selva tiene lugar en el puente; en la escena, Tarzan sube al cableado para evadir a la policía, pero cuando ésta hace lo mismo para atraparlo, el fortachón no duda en saltar al agua.

yhc​