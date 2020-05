Proceso mis emociones escribiendo canciones: Ana Bárbara

Ana Bárbara se sincera. No tiene problema en reconocer que la cuarentena, “o más bien ‘la sesentena’, porque ya superamos los 40 días de encierro”, que ha provocado el covid-19 le ha hecho “vivir situaciones muy especiales, pues no es fácil convivir con tantos niños (sus cinco hijos) todo el día”, pero lejos de quejarse, agradece que la experiencia le ha servido para conocerlos más, incluso “hasta cuando me engañan al decirme que ya hicieron la tarea”.

A través de la línea telefónica, desde Los Ángeles, de pronto se oye el murmullo: “Te digo que no es fácil convivir con tanto niño, ahorita uno ya me vino a decir que si puede comer. ‘¿Pero cómo?’, le digo, ‘sí acabas de comer’. Y así me la paso con estos niños”, dice la potosina con cierta picardía.

Y aunque el confinamiento ha transformado su rutina, y por el momento los escenarios no forman parte de su día a día, ella agradece su profesión, “porque la música te ayuda a sanar”.

¿Cómo ha sido el aislamiento para ti?

Pues aquí andamos con los cuidados pertinentes y de la mejor manera posible, en lo que cabe. Porque de repente estar en el mismo lugar y con la misma gente, dijera Juan Gabriel, no es tan fácil.

Y rodeada de tantos niños…

Ha sido un reto cada día, la vida siempre es un reto; de hecho, cada día de escuela, de trabajo, de salir a cantar es un reto, pero definitivamente estamos viviendo algo inédito con esto de la cuarentena, que no nos esperábamos ni sabíamos cómo manejarla. Pero si la hemos pasado es porque hemos respetado. Vamos bien. En casa, nos divertimos, a veces hago mis corajes, para qué te digo que no, si sí. Obvio, es lógico, somos seres humanos diferentes y cada uno siente y piensa diferente. Pero tampoco es algo grave, la llevamos bien, nos hemos adaptado y entretenido dentro de lo funcional, amoroso y complicado que es estar todo el día juntos. También ha sido una parte bien hermosa, que los he descubierto para bien y para mal. He descubierto cómo me hacen mensa con las tareas (risas), que me dicen que las hicieron y no es cierto. Ha habido de todo un poco.

Eres de verdad una mamá muy especial, porque incluso con los pequeños de Mariana Levy y José María Fernández «El Pirru» lo has sabido ser…

Mi mamá dice que tengo una personalidad, que es de carácter, pero esos niños simplemente llegaron a mi vida, me entregue a ellos y ahora los veo como parte de mi vida y no hay manera de que me los quite de ahí.

Sigues estrenando canciones y videos, como “Para no extrañarte tanto”, cuyo título parecería adecuado para estas épocas, ¿no?

Totalmente, la música sana, salva, libera, todo es positivo cuando las letras son bonitas y alentadoras, o son de sacar sentimientos, porque de repente hay una que otra cosa que asusta, pero en este caso lo que hacemos es música, canciones que salen de sentimientos, de situaciones vividas, muy orgánicamente, y con todo el amor del mundo.

En el caso de esta canción es un tema hecho en casa, desde la primera frase hasta la última, es natural, es algo que se vivió, que se sano, que sigue sanando; y me hace muy feliz transmitir ese sentimiento y a través de mis canciones sanar a otras personas que han pasado por esa situación; cuando alguien sale de tu vida y no lo puedes procesar, no tienes las herramientas, porque es un proceso que tienes que vivir, no hay otra forma de vivir una ausencia más que llorándola y sufriéndola, no hay un paliativo, que te digan, con esto se te quita.

¿Cómo es el proceso de composición?

Depende. Decías que para todo tengo canciones, y es verdad, hago el análisis de lo que estás diciendo y la canción anterior a esta, hace dos sencillos, la de “Qué poca”, era una sanación muy diferente muerta de risa, de algo bien doloroso, una infidelidad, pero la escribí en un momento en que me podía reír de la situación.

En cambio, en “Para no extrañarte tanto” fue más difícil, fue en el momento que lo viví, saqué la guitarra, lloré mucho, no podía cantar del sollozo, no podía escribir en mi teléfono de la cantidad de sentimientos, sollozos, lágrimas. Es una canción muy fuerte, pero muy sanadora, porque pude sacar lo que tenía en ese momento.

¿Qué extrañas debido a este aislamiento?

Me gusta mucho salir a los escenarios, no el proceso de irme y dejar a mis hijos y llorarles en el aeropuerto, eso no, porque los extraño mucho; pero ya que estoy con la otra familia, que es el público, es una experiencia que no tiene explicación.

¿Te falta algo? ¿Eres feliz?

La felicidad para mí es muy subjetiva, porque hay momentos bien padres, en general ahorita tengo estabilidad, porque si bien no te puedo decir: “Ay, estoy brincando, echando maromas, pues no, porque hay una situación en el mundo que nos acongoja, que no soy ajena a ella; pero dentro de lo difícil de la pandemia, tengo una estabilidad muy valorada por mí. Porque psicológicamente hablando no es fácil llevar bien esta situación, he estado en terapias para poder asimilar algunos detalles, pero para la gravedad de lo que ha sido, lo llevo bien, y eso me pone en la categoría de mujer feliz.