PRI rechaza la cancelación de construcción de cervecera en BC

La fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados rechazó la cancelación de los permisos para la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, por la pérdida de mil 400 millones de dólares de inversión y 2 mil empleos directos.

En un comunicado, la bancada priista, encabezada por René Juárez, en San Lázaro cuestionó la consulta sobre la cancelación del proyecto. Lamentó que ese tipo de ejercicios tengan una orientación política y funcionen como mecanismos de propaganda para discriminar a algunos empresarios.

“No ha habido el mismo rasero para los proyectos del aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, mismos que iniciaron su construcción sin contar con permisos ni estudios de impacto ambiental. No solo se trataba de su viabilidad financiera, sino que rompieron todas las normas que otras empresas han cumplido y han tenido que cancelar sus proyectos, como también sucedió con el Metrobús de La Laguna”, señaló.

El grupo parlamentario del PRI subrayó que cualquier proyecto requiere tomar en cuenta a los diversos grupos sociales y, en el caso de la planta cervecera, garantizar el acceso al agua necesaria para los cultivos, pero sin que ello implique la cancelación de proyectos que benefician a la población de esa región.

“Se le está diciendo a los mercados y a empresarios del mundo es que no vengan a invertir a México, que no hay ninguna certeza jurídica. No habrá discurso político que frene la peor crisis que enfrentará México en este siglo”, acusaron los legisladores del tricolor.