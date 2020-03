PRD critica que venta de cachitos de avión presidencial sea 9 de marzo

Dirigentes y legisladoras del PRD calificaron de irresponsable e indolente la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar la venta de ‘cachitos’ para la rifa del equivalente al avión presidencial el lunes 9 de marzo, misma fecha en que se llevará a cabo el paro nacional de mujeres como protesta contra la violencia de género.

Cuestionó la actitud del Presidente al desestimar la violencia contra las mujeres todas las mañanas en sus conferencias de prensa y sostuvo que el anuncio presidencial sobre el comienzo de la venta de boletos de la Lotería Nacional para la rifa del TP-01 no es coincidencia, sino un acto planeado.

«Me parece que no hay coincidencias, que está planeado, que esto es un acto más de indolencia, y que ese día, cuando las mujeres no vamos a estar en ningún espacio público, no vamos a ir a trabajar, no vamos a hacer compras, no vamos a hacer uso de las redes sociales, el punto más importante que el Presidente tiene en la agenda es ver cómo vende boletos de Lotería; eso habla de la irresponsabilidad y de la indolencia», puntualizó.