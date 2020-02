Por más fines así

Toda esta semana cambié los guantes de boxeo por los palos de golf y no tienen una idea de cuánto extrañé estar al pie del cañón en el desempate entre Deontay Wilder y Tyson Fury… Tanto que llegando a casa me aventaba todo lo que pasó en el día a día de este peleón.

¿Saben? Me da mucho gusto ver cómo los pesos completos revivieron y lograron de nueva cuenta llamar la atención de los fanáticos. Por años, la división estuvo muerta y gracias a figuras como Tyson Fury, quien no solo sabe cómo venderse, también conoce lo que el fanático quiere y se lo da sin importar que sobre el camino pueda perder el invicto.

Aquí en la sala de prensa del WGC México —hablando con uno de mis colegas de Estados Unidos que a leguas se ve que el boxeo no es su fuerte— me decía que está pelea le daba mucha emoción y que en la noche saliendo del torneo iría a verla a algún bar. Eso antes no pasaba, muchas de las peleas de pesos completos pasaban de noche por falta de espectacularidad y no solo en Estados Unidos, en México ni se enteraban.

Ahora parece que todo será diferente, de la mano de Wilder, Fury y la figura de Anthony Joshua creciendo en América, el panorama se ve muy lindo. Sobre todo porque no solo son personajes enfocados solo en boxeo y vender, tanto Tyson Fury y Deontay Wilder han levantado la voz (sobre todo en esta pelea) para crear conciencia sobre la salud mental, pues ambos estuvieron al borde del suicidio hace algunos años.

Floyd Mayweather puso de moda a esos boxeadores que solo les importaba mostrar esa vida llena de lujos pero hueca, y ahora esa tendencia está cambiando, ¡y qué bueno!

Y qué decir del campeón mexicano Emanuel El Vaquero Navarrete, quien a pesar de limitar en una división pequeña, se abrió camino a base de peleas de alta espectacularidad y ahora los estadunidenses esperan sus peleas.

El camino para este mexicano no fue nada fácil, pero con esas cuatro defensas en tan solo nueve meses, todas acabadas por nocaut. Eso habla de trabajo en el gimnasio sin parar y mucha mucha hambre.

La verdad es que no lo puedo ocultar, fines de semana como éste me ponen de buenas y aunque la chamba me tiene en otro lado, mi corazoncito siempre será boxístico.

¡Hasta el próximo round, chicos!