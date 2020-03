Por coronavirus, se descarta cierre de frontera con EU: Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que México acordó con Estados Unidos no cerrar la frontera para evitar la propagación del coronavirus Covid-19.

Afirmó que las medidas que se tomarán no afectarán la actividad productiva y económica, pero sí a las personas que vayan de paseo.

«He visto en algunos medios, no, no se cierra, podría haberse cerrado si no hubiéramos tenido este trabajo, pues sí. No se va a afectar la actividad comercial, productiva, el empleo entre los dos países.