Pese a coronavirus, CFE no planea prórrogas ni condonación de pagos

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que por el momento no está contemplado prórrogas y la condonación de pagos por el servicio de electricidad derivado de la contingencia por la epidemia del Covid-19.

El directivo dijo en conferencia de prensa que es importante diferenciar que esta contingencia no puede ni debe ser pretexto para que la gente deje de pagar su recibo eléctrico.

«En términos de las posibles condonaciones habría que ver su factibilidad desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista financiero», y añadió que estas propuestas de algunos personajes políticos se debe a que no conocen la operación de las CFE.