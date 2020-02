Pemex está a punto de perder grado de inversión: BofA

Notimex

Ciudad de México / 18.02.2020





Como consecuencia del bajo crecimiento de la economía mexicana, Petróleos Mexicanos (Pemex) «está a punto” de perder el grado de inversión por una segunda calificadora, advirtió Carlos Capistrán, economista en jefe de Bank of America (Bofa).

El país, de acuerdo con estimación de esa calificadora, alcanzará solo 0.5 por ciento para este 2020, argumentó.

“México no pierde el grado de inversión, no este año. Es muy difícil y, probablemente, ni siquiera el que siga”, manifestó ante especialistas en materia laboral y fiscal durante las actividades del Foro Perspectivas 2020, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) y Forbes Latam.

Sin embargo, en caso de perder un nivel de la nota soberana llevará a Pemex a “perder el grado de inversión”, advirtió el economista.

La calificadora Fitch recortó la nota de Pemex en junio pasado, al pasar de BBB- a BB+, y perdió el grado de inversión.

“La regla es que si dos calificadoras te quitan el grado de inversión, los fondos, que solo pueden comprar bonos de grados de inversión, ya no te pueden comprar porque perdiste ese grado de inversión”, expuso.

Aunado a ello, Capistrán señaló que de darse esa situación subirá la tasa de interés y, por tanto, haría presión al Banco de México (Banxico) con respecto a su política monetaria.

Ello significa que para el banco central acabaría el margen de maniobra para reducir la tasa de interés, porque “estamos en perspectiva negativa en las calificaciones”, reiteró.

La Junta de Gobierno de Banxico tomó la decisión la semana pasada de reducir la tasa de interés de referencia en 25 puntos base, de 7.25 a 7.0 por ciento.

“Pero creo que el Banxico está cerca de terminar el ciclo de recortes de tasas este año”, sentenció Capistrán, quien estimó que también se vería reflejado en un repunte de la inflación, de hasta 4.0 por ciento.

“Si no hay mejoría, el crecimiento del país no sube y la inversión en las empresas no sube, eventualmente ese diferencial de tasa de interés ya no es suficiente y entonces se mueve la moneda y lo puede hacer bastante rápido”, concluyó.

lvm