Patrick Reed, campeón del WGC México corrió a sus padres en un torneo

Patrick Reed se coronó en la edición 2020 del WGC México con una notable actuación en la que vino de atrás para imponerse a otros golfistas de renombre en el Club de Golf Chapultepec. El deportista de 29 años presume un gran palmarés que de igual forma contrasta con algunos acontecimientos que han empañado su carrera profesional.

Nacido en Texas, Reed tuvo una juventud turbulenta, en la que fue echado de la Universidad de Georgia después de forjar un negro historial, el cual incluye haber hecho trampa en los torneos locales y beber alcohol dentro de las instalaciones cuando aún era menor de edad, intentando evadir a las autoridades con una identificación falsa.

Conocido como El Capitán América y El Chico Malo del Golf, Patrick conoció a su esposa Justine quien es cuatro años mayor que él, esto aunque no tiene nada que ver con su desempeño ni mucho menos condiciona sus cualidades en el golf, fue mal visto por sus padres, con quienes decidió cortar todo tipo de relación, no solo al no invitarlos a su boda, sino que en un torneo realizado en 2014, los mandó a expulsar del complejo.

Patrick Reed ganó su primer torneo grande en abril del 2018, coronándose en el Masters de Augusta y confirmando que su carácter no está peleado con su talento para este deporte; sin embargo, un año más tarde, puso en tela de juicio sus capacidades al verse envuelto en una nueva polémica por haber hecho trampa en el torneo Hero World Challenge celebrado en Bahamas.

En aquel entonces, el golfista estadunidense fue captado y penalizado después de que su bola cayera en una trampa, simuló hacer unos movimientos de práctica, donde aprovechaba para mover la arena y tener una mejor perspectiva de golpeo.

En 2016, su hermana Hannah publicó una carta en Facebook afirmando que “se hacía la víctima y que el dinero que ganaba estaba basado en mentiras”.

El gremio del golf tampoco lo considera una persona grata, pues en 2015 fue electo por 103 profesionales del PGA Tour como el segundo golfista más odiado del circuito en una encuesta realizada por ESPN.​

